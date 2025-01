Zato je letos vredno obiskati Anglijo (vse bo v znamenju Jane Austen)

Letos mineva 250 let od rojstva angleške pisateljice Jane Austen, ki je v svojem kratkem življenju ustvarila zgodbe, ki so se zapisale v srca generacij bralk in bralcev po vsem svetu.

Romani Razsodnost in rahločutnost (1811), Prevzetnost in pristranost (1813), Mansfield Park (1814), Emma (1816), Northangerska opatija in Prepričevanje (obe izdani posthumno leta 1817) še danes, več kot dve stoletji po dogodkih, ki jih opisujejo, rojevajo nove filmske in televizijske adaptacije ter navdihujejo na tisoče oboževalk in oboževalcev, da se oblačijo, družijo in zabavajo v stilu zgodovinskega obdobja, v katerem je ustvarjala Austenova, to je, ko sta Združenemu kraljestvu vladala kralj Jurij III. in njegov sin regent.

A to leto bo za ljubitelje del te angleške pisateljice nekaj prav posebnega. V številnih britanskih krajih, ki jih je obiskala v svojem življenju, bodo namreč vse leto prirejali posebne dogodke Austenovi v čast ...