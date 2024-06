Predlog za izlet: to je raj za utrjevanje vezi (FOTO)

Strokovnjaki poudarjajo, da so za uspešno izvedbo timbildinga poleg sproščenosti ekipe, dobre organizacije in programa zelo pomembni zlasti sprememba okolja ter dobra hrana in pijača. Slednjim posvečajo veliko pozornosti tudi v turističnem naselju Natura Art pri Bihaću, znanem in priznanem tudi med slovenskimi gosti. V sklopu naselja na čudoviti lokaciji ob reki Uni in na vhodu v Narodni park Una je hotel s štirimi zvezdicami Opal Art, ki lahko sprejme 75 oseb v šestih bungalovih, treh štiriposteljnih sobah, 22 dvoposteljnih in treh apartmajih, gostom so na voljo velnes center, kongresna dvorana, tri restavracije, šiša bar, adrenalinski park z visečimi mostovi nad reko in športni center za aktivnosti v naravi, kot so vožnja s čolnom ali najem štirikolesnikov in raziskovanje narodnega parka.

Kraljevska etapa raftinga po Uni je dolga 16 kilometrov in traja približno štiri ure.

Med aktivnostmi timbildinga v turističnem naselju Natura Art izstopa rafting po Uni s kraljevsko etapo od 23,5 metra visokega Štrbaškega slapu (Štrbački buk); plovba po 16-kilometrskem odseku traja približno štiri ure. Kot naročena za spoznavanje in utrjevanje vezi med sodelavci pa je vaška olimpijada, na kateri se udeleženci, razdeljeni v skupine, pomerijo v vlečenju vrvi, zabijanju žebljev, teku v vrečah, pripravi sirovega zavitka (ob pomoči kuharskega mojstra), smučanju po suhem in drugih zabavnih panogah.

Del timbildinga v kompleksu Natura Art so tudi druženje ob tabornem ognju in peki koruze, vožnja z unikatno ročno izdelano ladjo Arka, spuščanje po jeklenici nad reko ter vožnja s štirikolesniki po gozdu.

Po skupinskih dejavnostih se prileže tudi kaj bolj mirnega ...

Če gostu reka Una ni dovolj, se lahko sprošča v oazi velnesa Natura. FOTO: Marko Feist

Udeleženci se pomerijo tudi v pripravi sirovega zavitka ob pomoči kuharskega mojstra. Foto: Natura Art

Če udeležencem ob vseh dejavnostih še ostane kaj časa, se lahko sprehodijo po neokrnjeni naravi, sproščajo v velnesu Natura z bazenom, džakuzijem, finsko in bio savno ter fitnesom, obiščejo narodni park, se slikajo zraven kipa dekleta na Uni ali se pač bolj posvetijo specialitetam domače kuhinje – restavracije v naselju so odprte vse do 23. ure. Timbilding je lahko čudovito druženje – če so pravi ljudje na pravem mestu. Ob primerni organizaciji in vodenju sodelavci res postanejo ekipa, tim, in bodo po prihodu z aktivnega timbildanja kos novim izzivom na delovnem mestu.