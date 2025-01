Odlična ideja za izlet: razgledna vzpetina nad Preddvorom (FOTO)

Tik pod Kamniško-Savinjskimi Alpami se prej raven svet hipoma dvigne. Rodovitna ravnica okoli Preddvora je kulturna krajina gručastih vasi, polj in travnikom. Nad jezerom Črnava se začne pobočje. Mimo obsežnih sadovnjakov se sprehodimo do gradu Turn, kjer je danes dom starejših občanov. Markirana pot nato zavije v gozd.

Pravzaprav je poti več, saj neprestano prečkamo tudi gozdne ceste, zgrajene v zadnjih letih. Te so namenjene spravilu velikih količin hlodovine iz nepreglednih gozdov.

V neposredni bližini cerkvice je nov in moderen Francijev dom.

Z dvorišča planinskega doma se odpre razgled po Ljubljanski kotlini, na Storžič in Hudičev boršt.

Uro hoda od cerkvice je oddaljena 1283 metrov visoka Potoška gora.

Po uri vzpona se približamo cilju: srednjeveški cerkvici svetega Jakoba na višini 961 metrov. V njeni neposredni bližini stojita kar dva planinska domova. Nov in moderni Francijev dom, tik ob cerkvici pa še Planinski dom na Svetem Jakobu. Slednji s staro patino in domačnostjo.

Za cerkvico

Prvi sledovi naselbine na Svetem Jakobu segajo v antično obdobje. Današnja cerkvica je prvič omenjena davnega 1415. V času turških vpadov so se v njeno zavetje zatekali prebivalci iz vasi v dolini. Čez dan je običajno odprta in si lahko ogledamo srednjeveške freske, ki so se ohranile do današnjih dni.

Z dvorišča planinskega doma se odpre lep razgled po Ljubljanski kotlini globoko spodaj, pa tudi na Storžič in Hudičev boršt na drugi strani. Prav škoda bi bilo, da izlet zaključimo že tu. Uro hoda stran je 1283 metrov visoka Potoška gora. Za cerkvico se vzpnemo na greben in se po njem počasi vzpenjamo.

Zgoraj sonce, spodaj megla

V Preddvor se spustimo mimo kar treh gradov.

Pastirska koča

Ves čas po gozdu, tik pod vrhom se svet odpre na dveh planinah. Vrh Potoške gore je v celoti pokrit z gozdom. Na njem nas pričaka vpisna knjiga, za razgled pa se moramo spustiti na kakih deset minut oddaljeno Potoško planino. Prav pod njo je leta 2022 besnel orjaški požar, ki je opustošil kar 500 hektarjev gozdnatih površin.

Na njej stoji pastirska koča, na dnu poševno nagnjene planine pa še nekaj počitniških hišic. Od tu naprej se spuščamo po izhodišču. Mimo kar treh gradov se spustimo v Preddvor: najstarejši je Stari grad še precej visoko nad naseljem, v gradu Turn je pred dvema stoletjema živela prva slovenska pisateljica Josipina Turnograjska. V naselju pa najdemo še grad Dvor.