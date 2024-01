Naj smučišče v Sloveniji odprto

S prvimi zares zimskimi temperaturami se delno odpira najbolj priljubljeno družinsko smučišče pri nas – SKI Center Cerkno (1291 m). Za vse nakupe dnevnih smučarskih vozovnic do petka, 19. januarja, velja 10-odstotni otvoritveni popust za kateri koli termin v sezoni 2023/24. Tudi sicer Smučišče Cerkno v letošnji sezoni med vsemi velikimi smučišči v Sloveniji ohranja najnižjo ceno smučarske vozovnice glede na razmerje med kakovostjo in ceno.

Temeljito so prenovili žičniške naprave. FOTO: arhiv Postojnske jame

Bregovi smučišča z najlepšim razgledom na Julijske Alpe so taki, kot jih imamo najraje – pobeljeni s snegom. Trenutna snežna odeja meri do 30 cm umetnega snega in je odlično pripravljena za smuko. Po večmilijonski celoviti obnovi žičniškega sistema ter vgradnji najsodobnejšega nadzornega sistema in krmiljenja v sodelovanju s tujimi strokovnjaki iz avstrijskega podjetja Doppelmayr se danes veselijo odprtja sezone.

»Na letošnjo sezono smo se pripravljali z velikimi zanosom,« razlaga direktor smučišča in term Hotela Cerkno Borut Pirih. »Zato komaj čakamo, da se ponovno srečamo z našimi rednimi gosti pa tudi tistimi, ki bodo čare zime na Cerkljanskem prvič doživeli. Zanimanje in pričakovanje je veliko, predvsem med Slovenci in Hrvati, ki so naši najštevilnejši gostje.«

Trenutna snežna odeja meri do 30 cm umetnega snega in je odlično pripravljena za smuko.

Priljubljena družinska destinacija

Smučišče Cerkno, ki že osmo leto zapored ohranja naziv Naj smučišče med velikimi smučarskimi centri v Sloveniji, je zaradi različnih tipov prog – od enostavnih do srednje zahtevnih in zahtevnih – priljubljena družinska destinacija, ki poleg smučarskih prog ponuja tudi zabavo za deskarje in najmlajše. V neposredni bližini restavracije in apartmajev Alpska Perla sta otrokom namenjena smučarski poligon in vrtiljak, kjer lahko malčki skozi igro in zabavo izpopolnjujejo smučarsko znanje. V restavraciji sta previjalnica in igralnica, kjer lahko najmlajši ustvarjajo, rišejo ali berejo.

Poskrbijo za lačne in žejne. FOTO: arhiv Postojnske jame

Ljubitelje zimskih radosti, smučanja in deskanja vabijo k spletnemu nakupu smučarskih vozovnic na uradni strani Hotela Cerkno, saj je tak način nakupa enostaven, hiter in časovno rentabilen. Posebej ugodna je ponudba družinskih kart in večdnevnih smučarskih vozovnic.

Otrokom sta namenjena smučarski poligon in vrtiljak. FOTO: arhiv Postojnske jame

Ob lepotah cerkljanskega smučišča pa nikar ne gre pozabiti na edine terme ob vznožju Julijskih Alp, ki so v Hotelu Cerkno. Obisk term je prijetna sprostitev in rekreacija za starše, za otroke pa nepozabna zabava v počitniških dneh, ki poskrbi, da se tudi morebiten deževen dan spremeni v lepega. Gostje Hotela Cerkno so upravičeni do cenejših smučarskih vozovnic.