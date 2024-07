Na ogled Kopra: voden ogled, ki bo to nedeljo traja približno 40 minut

Program ogleda je zasnovan tako, da obiskovalcem predstavi čudovito Pretorsko palačo, pravo kraljico med koprskimi palačami, in jim omogoči kratko, a vsebinsko bogato predstavitev Titovega trga. Z edinstvenega balkona Pretorske palače bodo udeleženci odkrivali zgodbe in anekdote najpomembnejših stavb, ki krasijo Titov trg.

Vsako prvo nedeljo v mesecu ob 12. uri bo potekalo brezplačno vodenje z raziskovanjem skrivnosti, ki jih ponuja mesto.

Voden ogled, ki bo v nedeljo, 7. julija, traja približno 40 minut, kar je kot nalašč za nedeljski izlet, za domačine pa zanimiv sprehod, ki obogati znanje o zgodovini mesta. Svojo udeležbo je treba najaviti dan prej na naslov tic@visitkoper.si. Število mest je omejeno, in sicer do 30. Zborno mesto, od koder se boste ob 12. uri podali na raziskovanje, je Turistično-informacijski center (TIC) na Titovem trgu.

»Ne zamudite te priložnosti, da odkrijete in spoznate čare mesta, se poglobite v njegovo zgodovino in beneško arhitekturo ter preživite kakovosten čas v dobri družbi,« so sporočili organizatorji iz Kopra.