Ideja za izlet: očarljiva jezera v naši soseščini

Jezero Como, Italija

Sredi slikovite italijanske pokrajine, nedaleč od meje s Švico, leži ledeniško jezero Como (it. Lago di Como), za katero mnogi pravijo, da je eno najlepših na svetu. Njegova posebnost je oblika črke Y, ki tvori t. i. larijski trikotnik z mestecem Canzo kot prestolnico. Jezero ima površino 146 km2 in velja za tretje največje v Italiji – takoj za Gardskim in jezerom Maggiore. S 400 metri največje globine je tudi peto najgloblje v Evropi.

Glavna znamenitost jezera Como je mesto Bellagio, znano po čudovitih vrtovih, ozkih ulicah in čudovitih razgledih. Obrežje je posejano z vilami in palačami, kot je Villa del Balbianello, ki stoji na rtu na zahodni obali v bližini otoka Comacina in slovi po razkošnih terasastih vrtovih. Zgrajena je bila leta 1787 na mestu frančiškanskega samostana. Njen zadnji stanovalec je bil poslovnež in raziskovalec Guido Monzina, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja med drugim vodil prvo italijansko odpravo na Mount Everest. Zdaj je v vili muzej, posvečen njegovemu delu.

Dobro je vedeti Razdalja od Ljubljane do jezera Como z avtomobilom: 567 km Turistične informacije: www.lakecomo.is

Gardsko jezero, Italija

Gardsko jezero je zelo priljubljeno tudi med Slovenci. FOTO: Shutterstock Photo

Med gorovji severne Italije se razprostira čudovito Gardsko jezero, največje jezero v državi, ki meri 370 km2. Glavna znamenitost je gotovo obalno mesto Sirmione na polotoku v južnem delu jezera. Sirmione je znan po antičnem gradu Scaligero, ki ponuja osupljiv razgled na jezero. Vredno obiska je tudi mesto Riva del Garda, ki privablja s slikovitimi ulicami, trgom in obzidano trdnjavo. Seveda ne smemo pozabiti omeniti tematskega parka, ki je dobro znan tudi slovenskim obiskovalcem – Gardaland.

Dobro je vedeti Razdalja od Ljubljane do Gardskega jezera z avtomobilom: 410 km Turistične informacije: www.visitgarda.com/en/garda_lake/

Vransko jezero, Hrvaška

Med številnimi čudovitimi jezeri na Hrvaškem izstopa Vransko jezero, ki leži blizu dalmatinskega mesta Biograd na Moru. Jezero, ki je razglašeno za naravni park, je največje sladkovodno jezero v državi in eno največjih mokrišč v sredozemski Hrvaški. Glavna znamenitost je ornitološki rezervat Vrana, ki je raj za ljubitelje ptic in narave. Ob jezeru so urejene kolesarske poti, ki omogočajo raziskovanje okolice, in razgledne točke, ki ponujajo izjemne poglede na jezero in okoliško pokrajino. Dodajmo še, da je za obisk narodnega parka potrebno plačilo vstopnine, ki jo lahko poravnamo tudi prek spletne strani parka www.pp-vransko-jezero.hr.

Dobro je vedeti Razdalja od Ljubljane do Vranskega jezera z avtomobilom: 366 km Turistične informacije: www.pp-vransko-jezero.hr

Lokvarsko jezero, Hrvaška

Lokvarsko jezero FOTO: Mitja Felc

Za tiste, ki iščejo tišino in mir, je Lokvarsko jezero blizu kraja Lokve v Gorskem kotarju prava izbira. Brez dvoma gre za skriti dragulj neokrnjene narave. Nastalo je v 50. letih prejšnjega stoletja z zajezitvijo reke Lokvarke za potrebe gradnje hidroelektrarn v tem predelu in je sprva nosilo ime Omladinsko. Voda, ki je danes ponekod globoka do 40 metrov, je takrat zalila naselje Srednji Jarak in del znamenite ceste Lujzijane, ki je povezovala Karlovac in Reko. Jezero je idealno za ljubitelje ribolova, saj je bogato z raznolikimi vrstami rib. Okolico prepredajo pešpoti, primerne za sprehode in pohodništvo.

Dobro je vedeti Razdalja od Ljubljane do Lokvarskega jezera z avtomobilom: 113 km Turistične informacije: https://gorskikotar.hr/jezera/

Nežidersko jezero, Avstrija

Nežidersko jezero (nem. Neusiedler See) je veliko in plitvo stepsko jezero, ki leži nekaj deset kilometrov jugovzhodno od Dunaja na meji med Avstrijo in Madžarsko. Je pretežno endoreično, kar pomeni, da dobi večino vode z dotokom podtalnice in iz padavin, večino odtoka pa predstavlja izhlapevanje. Zaradi ravnega terena je povprečno globoko komaj meter, sezonsko nihanje vodostaja pa povzroča velike spremembe površine in v sušnem obdobju poleti se tvorijo številni manjši vodni bazeni. Kot eno največjih mokrišč srednje Evrope z ohranjenim pasom trstičevja je Nežidersko jezero pomemben habitat za najrazličnejše organizme, predvsem ptice, kot so čaplje, race ipd. Zaradi svojega pomena je vpisano tudi na Unescov seznam svetovne dediščine, območje jezera pa je razglašeno za naravni park.

Dobro je vedeti Razdalja od Ljubljane do Nežiderskega jezera z avtomobilom: 411 km Turistične informacije: www.burgenland.info/en/experience/experience-nature/neusiedler-see-seewinkel-national-park

Svetilnik v Podersdorfu, Nežidersko jezero FOTO: Burgenland Tourismus Gmbh/Birgit Machtinger

Belo jezero, Avstrija

Na sončni Koroški v Avstriji se razteza čarobno Belo jezero (nem. Weißensee), eno najčistejših jezer v celotnih Alpah. Tamkajšnja neokrnjena narava ponuja obiskovalcem mirno okolje za sprostitev. Jezero je priljubljeno tudi med ljubitelji zimskih športov, saj se pozimi spremeni v naravno drsališče. V toplih mesecih je idealno za pohodništvo, kolesarjenje in vodne aktivnosti.

Dobro je vedeti Razdalja od Ljubljane do Belega jezera z avtomobilom: 163 km Turistične informacije: www.weissensee.com/en

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Prvomajske počitnice.