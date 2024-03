Grajski lov na pirhe v spremstvu staršev ali skrbnikov

Na Ljubljanskem gradu bodo pripravili lov na pirhe, ki bo to soboto ob 10. uri. Zbirno mesto je pri vstopnem paviljonu pred glavnim vhodom.

Grajska podgana Friderik obožuje hrano, ta pa pride skupaj s prazniki. Morda je ravno to glavni razlog za njegovo veselje, saj grajska kuharica skuha šunko in jajca, speče kruh, po gradu se vije vonj po sveže pečeni potici … A je v resnici vse mirno in tiho.

Mirni prazniki Frideriku ne dišijo, to je čisto preveč dolgočasno in ne po njegovem okusu, zato se je odločil, da otrokom priredi lov na velikonočne pirhe. Če bo zadovoljen s številom nabranih pirhov, obljublja presenečenje. V svojo družbo je povabil popotnika Žigo, s katerim si prav rada izmenjata zgodbe in zagotovo se najde tudi kakšna, ki vam bo všeč.

»Lov na pirhe bomo začeli skupaj, ko se vsi zberemo pri vstopnem paviljonu pred glavnim vhodom. Friderik ceni poštenost, zato verjame, da pred začetkom dogodka ne boste iskali, še manj pa pobirali njegovih pirhov,« sporočajo z Ljubljanskega gradu, kjer so pripravili še nekaj napotkov: »Vstopnica vključuje lutkovno-pripovedovalski dogodek, ki bo izveden po iskanju pirhov. Dogodek se izvaja v spremstvu staršev ali skrbnikov. Zaželeno je, da s seboj prinesete košarico. Dogodek je namenjen otrokom od 5. leta dalje. V primeru dežja dogodek odpade. O tem boste obveščeni prek sms-sporočila, objavljeno bo tudi na spletni strani dan pred dogodkom.«