Božične pesmi me vedno spravijo v praznično razpoloženje

Rebeka Dremelj in Bepop osrečile družino v stiski (Suzy)

Skrbno varovana skrivnost je imela samo en namen: da osreči družino v stiski. Štiri močne ženske so združile moči, da bi pomagale zakrpati rane, nastale po uničujočih poplavah. Stopile so na oder, zapele o sreči, ljubezni, bolečini, nepremagljivosti in nas odpeljale v svet dobrih ljudi. Zgradile so most do sočutnih src in nas v dobri uri in pol prepričale, da skupaj zmoremo vse.