Rebeka Dremelj v ŠOKkastu: Socialna omrežja so »sfejkana« (VIDEO)

Rebeka Dremelj je v studio prišla s kopico novih idej in projektov, ki jo zaposlujejo te dni. Od mega božične spektakla do predstave Jamska ženska. Vse to ima na urniku in december bo vsekakor pester. Poleg tega je mama in žena, ki uspešno vijuga skozi vse obveznosti življenja.

Hčerki bosta del božičnega spektakla

Čeprav svojih otrok nikoli ni medijsko izpostavljala, jima je letos namenila manjši vlogi v njenem božičnem šovu, ki ga pripravlja. Pravi, da obe kažeta veselje do nastopanja in v tem primeru jabolko res ni padlo daleč od drevesa. Zase pravi, da je mama, ki ima jasno postavljene meje, kljub temu pa je ustvarila čudovito tradicijo, ko si enkrat na leto vzame nekaj dni za posamično druženje z obema hčerkama.

Jamski ženski ni mogla reči ne

Ko jo je poklical Ranko Babić in ji ponudil vlogo v predstavi je tako sprejela ponudbo. Največ težav ji je s sprva povzročalo učenje teksta in zaradi obsežnega projekta so celo odpovedali družinsko potovanje v Jordanijo. Ko je dobila tekst, jo je naprej zagrabila panika, kako se ga bo naučila, saj je bil zares obsežen. »Ker sem se nazadnje učila v srednji šoli, sem imela kar nekaj težav, kako se sploh lotit. Ranko me je naučil in mi je pomagal, kako se tem zadevam streže.« Predstava prinaša ženski pogled na svet in ugotovila je, da se bo v njej našla vsaka ženska: »V bistvu sem ugotovila, da smo vsi v istem zosu. Vsaka ženska se bo našla v njej, vsaka mati z otroki se bo noter našla. Je smešna predstava.«

Glede objav na družbenih omrežjih ima zelo jasen pogled. FOTO: Luka Maček

Družabna omrežja so »fejk​«

Ko beseda nanese na socialna omrežja ima Rebeka zelo jasno mnenje. Meni, da so zelo neresnična in da jih je treba jemati z veliko mero odgovornosti. »Socialna omrežja so sfejkana. Tudi jaz ne bom objavila fotografije, kjer si nisem všeč ali pa kako se derem na otroke. Objavljam lepe trenutke.« Pravi še, da je lepo, da širimo pozitivo, dokler se zavedamo, da obstaja tudi cel spekter čustev, ki niso samo lepa. Predvsem se boji v kakšen svet pošiljamo svoje otroke, saj včasih zelo težko ločijo od navidezno resničnost od realnosti.

Spregovorila je tudi o vzgoji in odnosu, ki ga goji s hčerkama. V studio pa je prinesla tri predmete, ki ji veliko pomenijo.

