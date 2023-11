Rebeka Dremelj se bo predstavila v vlogi, v kateri jo nismo vajeni

Rebeka Dremelj je nedvomno ženska, ki rada premika meje in si v življenju vedno znova postavlja nove cilje. Dolgonoga lepotica, ki je bila pred 22 leti okronana za najlepšo Slovenko, par let pozneje pa nas je zastopala na Evroviziji, priznava, da ves čas brska po svojem ustvarjalnem svetu in se sprašuje, česa vse je sposobna. Zato prav nič ne preseneča, da se je nedavno odločila sprejeti mamljivo ponudbo in se preizkusiti tudi v igralskem svetu, ki je bil zanjo doslej bolj ali manj uganka.

Nastopila bo v Kulturnem domu Mengeš

Naša vsestranska umetnica in podjetnica se tako na gledališke odre podaja s predstavo, svetovno uspešnico Jamska ženska avtorice Emme Peirson, ki jo je režiral Ranko Babić in bo podala odgovore na kultno predstavo Jamski človek, ki je samo pri nas doživela več kot 700 ponovitev. Rebeka bo svoj gledališki krst doživela 6. decembra v Kulturnem domu Mengeš, pred velikem dnem pa ne skriva, da v procesu ustvarjanja neizmerno uživa.

»Sem velika perfekcionistka, ki ničesar ne prepušča naključju. Ne želim premišljevati o tem, ali bodo zadeve izpeljane ali ne, zato pa tudi redno nadlegujem Ranka, da so potrebne vaje,« se namuzne Rebeka in resno doda, da se je z veliko predanostjo lotila svoje prve gledališke vloge, ki jo ima že dobro naštudirano, čeprav jo je ob pogledu na obsežen scenarij najprej stisnilo pri srcu.

Gre za duhovit in prisrčen pogled na različnosti, napake in posebnosti tako moških kot žensk, pravi Rebeka. FOTO: Dejan Nikolič

»14 dni sem bila neprepoznavna, lahko bi rekla, da v totalnem krču, a potem sem se tudi zelo hitro sprostila, ko sem seveda enkrat spoznala, kako zadeve delujejo. Lahko si predstavljate, da mi ni bilo vseeno in da me je zagrabila takšna panika, da sem en teden pred odhodom odpovedala plačano in organizirano potovanje v Jordanijo. Če jaz odpovem potovanje, potem veste, da je vrag odnesel šalo,« se zasmeji naša vsestranska umetnica, ki pa je svojo vlogo tako dobro naštudirala in vzljubila, da že komaj čaka dan, da se nam predstavi v luči, v kakršni je doslej nismo videli.

Vlogo je sprejela hitro

Režiser Ranko Babić pravi, da je prav, da tudi ženske moškim povedo, kar jim gre, Rebeka pa hudomušno doda: »Na koncu bomo vsi spoznali, da smo vse ženske na istem.« Sicer pa naša glavna junakinja, ki bo na odru zavrtela vrtiljak žensko-moških odnosov, pravi, da ni v njeni naravi, da se tako zlahka spusti z vajeti. A vlogo je sprejela hitro, čeprav je vedela, da se podaja v neznani svet.

»Vendar sem bila postavljena pred dejstvo in ugotovila, da nikoli ni prepozno za spremembe. Kot tudi ne za nove ugotovitve, kako bolj harmonično sobivati z moškimi na istem planetu. Kaj planetu, v isti kopalnici,« drobec vsebine, ki nam jo bo na duhovit in prisrčen način podala na turneji po Sloveniji, izda naša sogovornica, ki se kljub pripravam na enega največjih projektov v življenju ne bo odpovedala božičnemu šovu, s katerim je prvič navdušila lani.

Velika ljubiteljica božičnih praznikov se je letos odločila šov nadgraditi, enkraten in čaroben spektakel pa se bo zgodil na božičnem sejmu, ki bo 11. decembra postavljen v ljubljanskem Media Centru.

»Res se veselim, da bomo skupaj ustvarili to toplino prazničnega časa, za trenutek pozabili na vsakdanje skrbi, prebudili otroka v sebi in se prepustili čarobnemu utripu prazničnih dni,« pravi Rebeka, ki bo goste s svojo energijo, plesnimi koreografijami, bleščečimi kostumi in nepozabnimi božičnimi napevi popeljala skozi čarobnost decembrskega časa, pridružil pa se ji bo celo Božiček in prinesel darila.