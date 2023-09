Tako je bila videti Rebeka Dremelj pred 30 leti (Suzy)

Nekateri se odra navadijo, drugi so rojeni za nastopanje. Da spada med slednje, je dokazala pevka Rebeka Dremelj, ki je pred kratkim obujala spomine na začetke svoje odrske kariere. Ne, niso se zgodili na odru tekmovanja za miss Slovenije leta 2001, kjer je Brežičanka takrat zmagala, pač pa kar pred tridesetimi leti.

Da je rojena za oder, se strinjajo tudi njeni prijatelji. Foto osebni arhiv/Facebook

»Bila sem v 6. razredu osnovne šole, ko smo igrali predstavo Začarana Ančka,« se spominja. V predstavi je seveda odigrala glavno vlogo – Ančko! »Včeraj smo se po 30 letih dobili vsi igralci te predstave in si ogledali posnetek. Kakšni 'frajerji' smo bili. Eni so danes zdravniki, sodniki, učitelji, ni, da ni … Jaz pa še vedno 'Ančka',« se smeji pevka, ki se zelo rada pošali na svoj račun. »Hvala, ekipa, prav lepo vas je bilo videti in čisto nič se nismo spremenili. Le odsev v ogledalu se je … Malo!« je napol priznala poslovna ženska, ki je v teh letih prestala in dosegla marsikaj, zato mi vztrajamo, da je vsekakor ona tista, ki je začarala občinstvo.