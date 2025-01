Kaj prinaša leto 2025? Znana astrologinja napoveduje velike spremembe

Začetek novega leta je čas, ko se mnogi sprašujejo, kaj jih čaka v prihodnjih mesecih. Nekateri odgovore iščejo v astrologiji in horoskopih, kjer gibanje planetov, Lune in zvezd razkriva, kako lahko ti vplivajo na naša življenja.

Ophira Edut, polovica zvezdniškega dueta AstroTwins, je ena izmed najbolj priznanih astrologinj, znana po napovedih za slavne revije. Skupaj s sestro Tali sta napisali kar 22 knjig, njune stranke pa vključujejo svetovno znane osebnosti, kot so Beyoncé, Alicia Keys in Dua Lipa.

Edut napoveduje, da bo 2025 leto prelomnic. Opisuje ga kot »most« desetletja, ki bo nakazal, kakšna bo druga polovica 2020-ih let. Pomlad in poletje bosta zaznamovana s premiki treh planetov v astrološke znake, ki jih niso obiskali desetletja, celo stoletja.

Zgodovinski odmevi in tehnološki preboji

»Doživeli bomo teme, ki segajo v čase ustanovitve ZDA, kovanja dolarja, oblikovanja vrhovnega sodišča in začetka državljanske vojne,« pojasnjuje Edut na primeru svoje države.

Poleg tega pričakuje pomembne inovacije na področju tehnologije, predvsem na področju umetne inteligence (AI), ki bo še naprej preoblikovala svet. Da bi uravnotežili tehnološki napredek, napoveduje tudi velik poudarek na duhovnosti in mistiki.

Astrologijo opisuje kot »duhovno tehnologijo«. FOTO: Dragana991 Getty Images/istockphoto

Ljubezenski odnosi in družbene spremembe

Astrologinja meni, da bo leto 2025 pomembno za odnose, zlasti romantične. Opaža, da se bodo pojavili tako ultra-tradicionalni kot povsem neobičajni načini sobivanja, soupravljanja starševstva in oblikovanja partnerskih odnosov.

»Do konca leta bi lahko življenje na Zemlji izgledalo precej drugače – morda celo z letečimi avtomobili,« dodaja.

Astrologija kot življenjsko orodje

Čeprav astrologija nekaterim deluje kot tuj jezik, Edut poudarja, da gre za prakso, staro tisočletja, ki jo danes uporablja na milijone ljudi. »Astrologija je kot vremenska napoved ali kozmični GPS,« pravi. »Ljudje se pogosto razdelijo na goreče vernike ali popolne skeptike, vendar je to orodje lahko zelo koristno v vsakdanjem življenju.«

Pojasnjuje, da povprečen odrasli človek dnevno sprejme več kot 35.000 odločitev, zato je lahko astrologija pripomoček, ki olajša življenje. »Zakaj ne bi poskusili nečesa, kar lahko pomaga? Potrebujemo vso pomoč, ki jo lahko dobimo,« dodaja.

Gre za prakso, staro tisočletja, ki jo danes uporablja na milijone ljudi ... FOTO: Shutterstock

Kaj prinaša leto 2025 različnim astrološkim znakom?

Edut napoveduje, da bosta najsrečnejši znamenji leta 2025 dvojčka in rak, medtem ko bosta največje rasti in preobrazbe doživela ribi in vodnar.

Na področju kariere bo leto najbolj ugodno za device in tehtnice, v ljubezenskih odnosih pa bodo v ospredju škorpijoni, strelci in kozorogi.

Astrologijo opisuje kot »duhovno tehnologijo« in univerzalni jezik, ki nam pomaga razumeti sebe in svet okoli nas. Čeprav astrologija ne ponuja zagotovil, Edut poudarja: »Zakaj ne bi poskusili? Če lahko olajša življenje, je vredno poskusiti.«