Za vsakodnevno sproščenost svetujejo psihologi to

V hitrem tempu, stresu in ob mnogih obveznostih pogosto pozabimo nase. Psihologi svetujejo, da si vsak dan vzamete čas za tišino, v kateri boste predelali misli in čustva, ki so se nakopičili čez dan. Lahko je to tudi tek, s katerim si spraznite glavo. Poleg tega ustvarite prostor, kjer lahko vadite samoto. To je lahko na primer sprehod v naravi, pomembno je, da si vzamete čas samo zase in svoje misli.

Vsak dan napravite dihalne vaje. Osredotočite se na izdih, ki iz telesa odplavlja vso negativnost, ter na vdih, ki vas napolni z novo, svežo energijo. Poleg tega vsak dan izvajajte sprostitveno meditacijo. Ni tako pomembno, za katero tehniko se odločite, bistveno je, da je redna in se odvija na mirnem, udobnem kraju, kjer vas ne bo nihče motil in se boste lahko sprostili. Poskusite se čim večkrat odpreti novim doživljajem in ljudem. Ne pustite, da bi vas oviral strah ali negativne misli.