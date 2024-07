Za čustveno stabilnost pišite, a v dnevniku ne podoživljajte dogodka

Pisanje dnevnika nam pomaga priti v stik s svojimi čustvi, ko se boste tega navadili in videli, da vam lahko pomaga, boste vztrajali. Kupite si prazen dnevnik s trdimi platnicami ali prosite nekoga, naj vam ga podari. Naj bo popolnoma oseben in hranite ga na mestu, kjer ga nihče ne bi mogel pomotoma prebrati. Vsakokrat, ko izkusite močan čustveni odziv – na primer se zjočete ob gledanju filma ali poslušanju glasbe, izgubite živce ali se ne razburite, čeprav bi si to želeli, imate močno željo, da bi kaj naredili ali rekli –, skrbno zapišite v dnevnik vsa dejstva in pripišite datum. Ne podoživljajte dogodka, samo opišite ga natančno, kolikor zmorete. Prav tako se poskusite oddvojiti od povoda za dogodek. Na primer, gledali ste film in se ob njem zjokali. Toda zakaj ste jokali? Ker se je psička Lassie vrnila domov ali zaradi hišnega ljubljenčka, ki ste ga imeli kot otrok, ko je poginil, pa ste vse skupaj pometli pod preprogo in dogodka niste nikoli razčistili? Sledite lastnemu instinktu, ki bo sčasoma postajal izrazitejši, in v dnevniku opišite vsa čustva, ki vas navdajajo, ter vsako podrobnost, ki se je spomnite. Ko boste čez čas zapiske prebirali, boste presenečeni, kako se je vaše razpoloženje spremenilo.