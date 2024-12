Veliki letni horoskop: to vas čaka v letu 2025

Ovni bodo najbolj obremenjeni od pomladi do jeseni, saj v njihovo znamenje vstopata Saturn in Neptun ter prinašata izzive, zmedo, bremena, napore, preostali čas bosta prinašala težje lekcije ribam. Vodnarje čaka korenita preobrazba, dvojčke zelo uspešna prva polovica leta, v drugi pa več stresa, šokov in nepremišljenih odločitev. Po juniju bodo največji srečneži zodiaka raki, saj gostijo dobrotnika Jupitra. Ta jim bo prinesel priložnosti, obilje, rast, razvoj, lahko tudi naraščaj.

Preberite, kaj vas čaka v prihajajočem letu.

Oven

Prihajajoče leto od pomladi naprej ne bo najlažje. Imeli boste več obveznosti, skrbi, disciplinirano se boste morali lotiti dela in bolje poskrbeti zase. Občutljivi boste, utrujeni, deloholični. Neptun bo pomagal ohraniti zaupanje v lepšo prihodnost, a paziti boste morali, da vas ne odnaša s prevelikim entuziazmom in sanjavostjo. Izogibajte se opojnim snovem in ne zaupajte slepo drugim. Ljubezni se v 2025. ne bodo široko odprla vrata, saj se boste ukvarjali predvsem s sabo. Čas, ko se boste kljub večji resnosti lažje sprostili in impulzivno podali v neznano, prihaja po juliju, prej je smiselno izkoristiti obilico družabnih priložnosti za nova poznanstva. Vezanih ne čaka več zadovoljstva v zvezi. Konec junija se lahko vračajo nekdanje ljubezni. Zdravstveno boste precej obremenjeni. Od pomladi se bo zmanjšala vaša odpornost, več bo težav s kostmi, sklepi, zobmi, hrbtenico. Ne odlašajte, obiščite zdravnika. Disciplina pri vadbi in prehrani lahko pomaga.

Ne nalagajte si preveč, več počivajte, bodite previdni z zdravili, ne zatekajte se v odvisnosti. Od julija pazite na cesti, pri športu, večja je možnost poškodb. Druge polovice leta se lahko veselite, saj prinaša več finančne stabilnosti. Prihodki bodo redni, manj bo nihanja, nepričakovanih izostankov plačil in nepredvidenih stroškov. Veliko denarja boste vlagali v dom in domače, lahko kupite ali prenavljate nepremičnino.

Bik

Dovolj vam bo, da se vam ponavljajo vedno enake situacije, odločili se boste razčistiti s svojimi vzorci, strahovi in prepričanji. Druga polovica leta bo kot nalašč za to, da se s strokovnjakom lotite kopanja po sebi. Velike spremembe vas čakajo na poslovnem področju. Lahko se začnete ukvarjati z nečim povsem novim. Lahko tvegate, saj se boste zlahka dogovorili za nove projekte. Po koncu februarja boste najbolj osvajalsko razpoloženi. Več se boste družili in spoznavali nove ljudi, a kaj resnega bo 2025. težko prineslo. Večja je možnost zanositve, zato previdno, če si tega še ne želite. V

ezani se boste veliko ukvarjali z otroki. Partner vam bo stal ob strani ob težjih preizkušnjah, a pazite, da ne prenašate svoje stiske v odnos z njim. Novembra se lahko vračajo bivši ljubimci. Previdno z njimi, saj ne bodo ostali v vašem življenju. Zdravje vam bo dobro služilo. Po juliju se umika vpliv, ki prinaša stres in povečuje možnost nezgod. Manj impulzivni in živčni boste, življenje se bo umirilo. Od pomladi se lahko poglobijo notranje stiske, občutek osamljenosti. Poiščite pomoč, koristila vam bo duhovnost. V prvi polovici leta vam ne bo hudega, Jupiter bo oplemenitil prihodke. Pametno je dati kaj na stran, saj vas po juliju čaka več finančne nestabilnosti. Prilivi ne bodo redni in lahko nihajo. Več bo negotovosti in finančne nediscipline. Ohranite mirne živce, saj se bodo kljub temu vrstile poslovne priložnosti.

Dvojčka

Deležni boste novih priložnosti, v prvi polovici leta vas bo spremljala sreča. Lahko si oddahnete, saj bodo po pomladi izzveneli težavni vplivi na poslovnem področju. Po juliju boste veliko bolj odločni in se želeli osvoboditi vsega, kar vam gre na živce. Pazite, saj lahko impulzivne odločitve obžalujete. Skrčil se bo vaš prijateljski krog, ker boste postavili meje. Leto ne bo namenjeno ljubezni, bolj se boste ukvarjali z drugimi področji, kar ne pomeni, da si v drugem delu leta ne boste privoščili spogledovanja, najbolj drzni tudi hitre romance. V odnosih boste nepredvidljivi, želeli boste, da je vse po vaše, kar lahko vodi v prepire. Vezani boste pomladi in jeseni gradili skupni dom, novembra pa s partnerjem razčistili nesporazum iz preteklosti. V prvi polovici leta vam bo zdravje dobro služilo.

Zadovoljni boste, lahko se rešijo ali omilijo zdravstvene težave. Po juliju bo več stresa in živčnosti. Paziti boste morali na poškodbe zaradi neprevidnosti ter poiskati zdrav način za redno razbremenitev. Že v prvem delu leta vam finančno ne bo hudega, v drugem pa bo dobrotnik Jupiter oplemenitil vaše prihodke. Lahko se poviša vaša plača ali dobite nove dobro plačane projekte. Izkoristite poslovne priložnosti in kujte železo, dokler je vroče. Privoščite si malce luksuza, a ne zapravljajte brezglavo.

Rak

Pripravite se na to, da po pomladi prihaja več ovir, bremen, zamud, nejasnosti in napak na poslovnem področju. Več boste delali in želeli narediti red. Po drugi strani se pazite ljudi s figo v žepu. Na srečo boste prav tako deležni dobrodejnega Jupitrovega vpliva. Od junija vam bo odpiral vsa vrata, prinašal priložnosti, srečo, zdravje in zadovoljstvo. Ljubezen sicer ne bo v središču vaše pozornosti, boste pa po juniju z večjo samozavestjo in zaupanjem zasijali v vsaki družbi. Ker boste vse leto čustveno zelo intenzivni, je večja možnost, da si omislite ljubimca. Pazite le, da vas močna obsedenost in usodne strasti ne spravijo v težave. Vezane čaka mirno in harmonično leto, v drugi polovici lahko naredite korak naprej in se preselite skupaj, zaročite ali poročite. Vroče bo tudi v spalnici. Trdnega zdravja boste.

V drugi polovici leta se lahko omilijo ali umaknejo zdravstvene težave. Pazite se le živčnosti in nemira, ki ju lahko tlačite, saj lahko izbruhneta v najbolj neprimernem trenutku. Ker boste poslovno bolj obremenjeni, poskrbite tudi za počitek. V drugi polovici leta vam bo vse letelo skupaj – priložnosti, zaslužek, spremljala vas bo sreča, tako se tudi finančno nimate česa bati kljub poslovnim obremenitvam. Julija lahko dobite neko poplačilo za nazaj. Z veliko odločnostjo boste vse leto plemenitili svoje premoženje in se morda celo borili zanj.

Lev

Veliko se bo dogajalo na finančnem področju, spremembe ne bodo nujno slabe. Korenito se bo spreminjal vaš pogled na svet, več je verjetnosti za dodatno izobraževanje – tudi v tujini, zaključevanje študija in sodnih sporov. Julija se umikata stres in negotovost s poslovnega področja. V prvi polovici leta boste pridobili nova znanstva, v drugi prekinili naporne odnose. Več se boste družili in spoznavali nove ljudi. Ozrite se okoli sebe, saj je lahko med njimi tudi kdo, ki bo pritegnil vašo pozornost. Novembra se lahko vračajo bivši partnerji, a ne računajte na to, da se bo zveza obnovila. Največ premikov boste deležni resno vezani. Lahko spoznate sorodno dušo, usodno ljubezen, se zaročite, poročite …

Pazite se le posesivnosti, maščevalnosti, obsedenosti in nezdravih strasti, s katerimi boste škodili sebi. Če razmišljate o ločitvi, lahko zadeve dosežejo vrelišče in ne boste več sprejemali kompromisov. Večjih zdravstvenih obremenitev v 2025. ne bo. Dobro se boste počutili, veliko boste med ljudmi, lahko se vam uresniči kakšna skrita želja. Po juniju se boste tudi psihično razbremenili, če boste imeli opravka z zdravniki, vam bodo šli na roko in vam pomagali rešiti težave. Finančno vas čaka nekaj turbulenc tako na področju služenja denarja kot njegovega vlaganja. Brez skrbi, tudi če pomladi ali jeseni ugasne kak vir dohodkov, boste dobivali denarno nadomestilo in vam ne bo hudega. Težave z dediščino, nepremičninami, skupnim premoženjem se z junijem umikajo.

Devica

Največ se boste ukvarjali s sabo, spreminjali navade, način delovanja in videz. To bo potegnilo za sabo tudi premike v partnerstvu, v katerem boste po juniju lažje zadihali, ker se umikajo zunanje obremenitve in pritiski. Izkoristite poslovne priložnosti do poletja, nato vas čaka več stresa in nepričakovanih preobratov v karieri. Povečal se bo krog vaših znancev. Resna partnerstva so bila zadnje leto napornejša zaradi prevelikih pričakovanj, več obveznosti in teže, lahko sta se oddaljila ali ste spoznali, da partner ni najbolj iskren z vami. Vpliv se v drugi polovici leta konča, mrki pa jeseni končujejo obdobje turbulenc in postavljajo stvari na svoje mesto. Če je bil odnos že prej na trhlih temeljih, se lahko tudi zaključi. Samski bodo prepuščeni lastni iznajdljivosti in pogumu, za ljubezen v 2025. ni posebnih vplivov.

Spremeniti boste morali svoj odnos do zdravja in vsakodnevnih razvad. Ne bo več delovalo, da malo popazite tu in tam, sicer pa ste precej brezbrižni do sebe. Predano se boste morali lotiti tako reševanja zdravstvenih težav kot skrbi za preventivo. Pomladi in jeseni lahko naredite korak naprej. Zaslužki bodo stabilni in redni, na področju plemenitenja premoženja pa vas čaka več izzivov v drugi polovici leta. Odločeni boste narediti red, a pri tem ne boste najbolj realni, prav tako boste morali biti previdni, saj vas lahko ogoljufajo. Izogibajte se tveganim in sumljivim transakcijam.

Tehtnica

Čaka vas leto pomembnih premikov tako v ljubezni kot pri poslovnih projektih in organizaciji vsakdanjega dela. Odprti boste za nove ideje in drugačen način razmišljanja, dodatno izobraževanje, več bo priložnosti za potovanja. Od junija se vam odpirajo vsa vrata v karieri, dobrotnik Jupiter prinaša nove projekte, priložnosti, uspeh in zadovoljstvo. V ljubezni vas bodo spremljali strasti, globoka čustva in intenzivnost. Ne boste se zadovoljili z nikomer drugim kot z usodnim partnerjem, ki se mu ne boste mogli upreti. Naraščaj lahko korenito spremeni vaše življenje. Vezanim se malce slabše piše v drugi polovici leta. Zveza bo na preizkušnji, več bo zunanjih pritiskov in bremen. Bodita čim bolj odkrita drug z drugim.

Ne idealizirajte partnerja. Do poletja boste zdravstveno še bolj obremenjeni. Občutljivi boste in preobremenjeni, hitreje se vas bo kaj lotilo, hkrati bodo na udaru kosti, zobje, sklepi, hrbtenica. Pojdite k specialistu, ne odlašajte. Disciplinirano delajte na preventivi, omejite odvisnosti in razvade. Več počivajte. Novi projekti se bodo poznali tudi v denarnici, veseli pa ste lahko, da se po juliju končuje nepredvidljivost in nestabilnost na področju upravljanja premoženja. Manj bo stresa, mirno, bolj premišljeno in gotovo boste lahko vlagali. Spore glede denarja in dediščine boste zaključili.

Škorpijon

Nekaj sprememb vas čaka v ljubezni in odnosih, narediti boste morali red pri vsakdanjem delu, urniku, navadah in skrbi za zdravje. V drugi polovici leta se odprite novim pogledom. Več boste potovali in se izobraževali. Na sodišču boste imeli srečo od junija. Vaš prijateljski krog se lahko spreminja, v domača popravila in odnos s starši boste vložili precej časa in energije. V prvem delu leta ne boste pomislili na iskanje nove simpatije. Razmišljali boste, kaj si želite, se odmaknili in prebolevali prejšnjo zvezo. Po eni strani boste preveč zahtevni, po drugi idealistični. Tudi za vezane bo do julija naporneje kot po njem. V odnosu bo več stresnih, nepričakovanih dogodkov in prepirov. Marsikdo se lahko na hitro razide.

Od poletja naprej bo lažje in bolj stabilno. V 2025. boste morali popaziti na zdravje. Mrki vas bodo prisilili, da uredite težave, ki ste jih ignorirali. Ker boste v drugi polovici leta šibkejši, bolj občutljivi, a tudi bolj utrujeni in obremenjeni, začnite preventivo že januarja. Na udaru bodo zobje, sklepi, kosti, več bo alergij, prehladov, zastrupitev s hrano, napačnih diagnoz … Zaslužki bodo redni, to naj vas ne skrbi. Do junija bo Jupiter poleg tega pozlatil vaše premoženje, tako bo veliko priložnosti za vlaganje, oplemenitenje prihrankov, dediščino, izboljšali se bodo partnerjevi prihodki. Čim več opravite v tem času, kajti po juliju prihaja več nepredvidljivosti in nestabilnosti, tako pozneje ne tvegajte.

Strelec

Najbolj bodo na prepihu odnosi. V drugi polovici leta se boste samski umaknili in celili rane. Vezani boste v prvi polovici leta doživljali ljubezensko pravljico, odnos bo napredoval, a po juliju se lahko na hitro vse obrne. Več se boste prepirali. Nestabilne zveze lahko razpadejo. Do konca maja bo več obveznosti z domom in domačimi, v službi bo stresno do julija, nato se bodo razmere umirile. Kot rečeno, samski ne bodo najbolj željni nove zveze. Po eni strani bodo imeli previsoke kriterije, ne bodo se želeli odpreti, hkrati bodo sanjarili o princu na belem konju in idealizirali osebo, ki jim bo na tihem všeč. Marca se lahko vračajo bivši partnerji. Vezani bodo spoznali, da je sreča opoteča.

Če so s pravo osebo, naj v prvem delu leta čim bolj utrdijo odnos, saj jih pozneje čakajo turbulence, ki ga bodo zamajale. V pomoč jim bodo prilagodljivost in mirni živci. Čeprav boste od konca maja čutili manj veselja in vedrine, se lahko veselite, da se umika vpliv, ki vam je prinašal živčnost v službi in vsakdanjem življenju. V drugi polovici leta bo manj stresa, možnosti za poškodbe, nevroloških težav. Novembra boste morali urediti težavo, ki ste jo odrivali na stran. Turbulence v karieri ne bodo neposredno vplivale na vaš zaslužek. Še več, v drugem delu leta prihajajo priložnosti za vlaganje, plemenitenje prihrankov, lahko dobite ugoden kredit, dediščino ali najdete nepremičnino svojih sanj. Partner bo bolje zaslužil. Upajte si tvegati!

Kozorog

Glavni poudarki leta 2025 bodo skrb za starše in zdravje, ukvarjanje z domom in odnosi s sodelavci. Po koncu maja se boste lažje dogovarjali, izboljšal se bo odnos s sorojenci. Zaradi obveznosti na domači fronti vam lahko zmanjkuje časa za kariero. Lahko prenavljate, se selite ali bolj skrbite za družinskega člana v stiski. Po juliju prihaja več službenega stresa ter nepričakovanih zdravstvenih zapletov. Do julija bo vaše ljubezensko življenje še takšno kot zadnja leta – razburkano, impulzivni boste in nemirni, težko pripravljeni na kaj resnega. Šele v drugi polovici leta lahko začnete razmišljati, da bi se ustalili, če ne boste preveč zasedeni z drugimi stvarmi. Vezani se lahko veselite časa od junija naprej, ko se bo odnos izboljšal. Lahko več potujeta, nesporazumi se bodo umaknili in se imata lepše skupaj.

Naredita lahko korak naprej. V prvem delu leta vam bo zdravje dobro služilo, Jupiter vas bo ščitil pred vsem hudim ter olajšal kronične težave. Naj vas to ne zapelje v pretiravanje z razvadami. Poskrbite za preventivo, saj v drugem delu leta prihaja več možnost za nezgode, visoko vročino, nepredvidene zaplete. Razbremenjujte se stresa! Pluton začenja korenito preobražati vaše finančno gospodarjenje. Lahko vas čaka kriza pri služenju in zapravljanju denarja, ki vas želi nečesa naučiti. Ne prestrašite se, če se ena vrata zaprejo, se bodo prej ali slej odprla druga. Ne goljufajte in ne lotevajte se nezakonitih poslov v paniki!

Vodnar

Čakajo vas leta korenitih sprememb. Spreminjal se bo vaš pogled na svet, odnos do okolice, lahko se odločite za skrajno stilsko preobrazbo ali stopite na povsem drugo pot. Pluton v vašem znamenju želi, da odpade vse, česar ne potrebujete več, četudi tega še niste pripravljeni spustiti. Prinaša krizo, preobrazbo, iz katere se boste na koncu dvignili kot feniks iz pepela, močnejši kot prej. V ljubezni se vam bo veliko dogajalo. Do junija so povečane možnosti tako za naraščaj kot za novo romanco. Samski ne ostajajte doma in izkoristite vpliv. Lahko boste celo sedeli na več stolih. Po juliju prihaja več turbulenc, impulzivnosti, nepredvidenih dogodkov, a ne manj dogajanja.

Bodite prilagodljivi in se ne odločajte prehitro. Vezani boste zadovoljni v odnosu, julija se lahko s partnerjem zedinita o nečem, kar vaju je dolgo obremenjevalo. Zadovoljni ste lahko, da Jupiter junija vstopa v vašo hišo zdravja, kjer vam bo pomagal ublažiti posledice globoke preobrazbe, ki jo doživljate. Rešijo se lahko manjše težave in omilijo kronične. Manj boste psihično obremenjeni. Vseeno se ne razvadite in se ne prepuščajte nezdravim navadam. Do konca maja boste še zatiskali pas, več je možnosti goljufij, laži, zavajanja, negotovosti pri izplačilih. Nato se Saturn in Neptun umikata iz hiše služenja denarja in lažje boste zadihali. Veliko se boste ukvarjali z vlaganjem, kreditiranjem, dediščino. Stvari se bodo postavljale na svoja mesta.

Ribi

Po koncu maja se Saturn in Neptun umikata iz vašega znamenja, z njima se umikajo tudi ovire, bremena, črnogledost, zmeda, večja psihična in fizična občutljivost. Od julija boste manj impulzivni in spet varnejši na cesti. Do julija lahko polepšate dom in bo več harmonije z domačimi, po tem se vam nasmiha ljubezen. Lotite se kreativnih projektov. Samski boste v drugi polovici leta deležni čarobnega Jupitrovega vpliva, tako se usmerite v iskanje partnerja in spoznavanje novih ljudi. Pri tem bodite čim bolj realni in si ne izmišljujte preveč. Vezane spomladi in jeseni čakajo prelomnice v odnosu. Ta se lahko poglobi in naredita korak naprej, če zveza ni bila na trdnih temeljih, se lahko tudi konča.

Zavedali se boste, kaj potrebujete in želite, ter vztrajali pri tem. Pazite le, da so vaša pričakovanja realna. V drugi polovici leta boste bolj stabilni, odporni, dobrovoljni, ne bo se vas lotil vsak prehlad tako kot doslej. Hkrati je manj nevarnosti za športne poškodbe, tako bo to pravo obdobje za začetek telovadbe. Februarja boste urejali stare zdravstvene nevšečnosti. Slaba novica je, da se Saturn in Neptun premakneta v vaše polje služenja denarja. Prihaja leto večjih izdatkov in manjših prilivov ter varčevanja. Poleg tega ne smete biti naivni in prezaupljivi v finančnih zadevah, saj vas lahko ogoljufajo. Omislite si računovodjo!