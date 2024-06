To je vaja za več veselja

Če ste nesrečni, poglejte, kako stojite ali sedite. Nesrečni ljudje navadno zavzamejo sključen položaj - hkrati pa raziskave kažejo, da tudi sključenost sama sproži občutke žalosti. Psihologi temu pravijo utelešena kognicija. S spodnjo vajo, ki jo je zasnovala ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger, pa lahko s telesom spremenimo miselno naravnanost.

Stopimo ob steno, nanjo naslonimo pete, zadnjico in lopatice. Križ se samodejno upogne navznoter in se ne sme dotikati stene. Nekoliko upognemo brado, glavo malce odmaknemo od stene. Predstavljamo si, da stojimo pokončno kot žirafa. Vztrajamo od 20 do 30 sekund, potem pa se odmaknemo od stene, a ohranimo pokončno držo še minuto ali dve. Vajo naredimo zjutraj, preden gremo od doma, da si obarvamo dan z veseljem, sproščenostjo in radostjo.