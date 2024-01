V teh petih znakih so rojene najlepše in najpametnejše ženske

Astrotalk ima seznam astroloških znakov, v katerih so rojene najlepše in najpametnejše ženske.

Oven

Krasi jih neustavljiva energija, slovijo po neustrašni naravi. Njihova lepota se skriva v samozavesti, inteligenca pa se odraža v odličnih voditeljskih sposobnostih.

Ognjeni duh rojenih v tem znaku je za vse privlačen.

Lepota ovnic izvira predvsem iz njihove samozavesti. FOTO: Okrasyuk/Gettyimages

Dvojček

Osvajajo s tem, da znajo poiskati ravnovesje med lepoto in pametjo. Njihov šarm izhaja iz zanimivih pogovorov in očarljive zunanjosti.

Pripadnice tega znamenja hrepenijo po mentalni stimulaciji, so prilagodljive, ni jih strah sprememb in osvajajo z magnetno privlačnostjo.

Lev

Levinje slovijo po naravni lepoti in po nastopu, ki pritiče kraljicam. Združujejo inteligenco, ki se izraža skozi njihove ambicije in vodstvene sposobnosti.

So močnega značaja, a hkrati gracioznega videza in nemogoče jih je spregledati.

Levinje so pač kraljice. FOTO: Gettyimages

Tehtnica

V življenju vedno težijo k iskanju ravnovesja in skladnosti. Njihova lepota se odraža prav v tem in v težnji po estetiki.

So šarmantne, na pogled mile, a po značaju močne in vselej težijo k pravičnosti. Brez napora združujejo lepoto in inteligenco, obdaja jih zavidljiva avra, ki je zelo zelo privlačna.

Tehtnice so šarmantne, na pogled mile, a po značaju močne. FOTO: Thinkstock

Strelec

V tem znaku rojene ženske so avanturistke po duši, kar v očeh drugih viša njihovo privlačnost. Po naravi so svobodomiselne in vedno iščejo nove izkušnje.

Inteligenca v kombinaciji z velikokrat nekonvencionalnim videzom je tista, ki uvršča strelke na seznam najlepših in najpametnejših dam.