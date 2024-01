3 horoskopska znamenja brez sreče do konca januarja. Če vam od začetka leta nič ne gre od rok, bodite pozorni na to

Mesečni horoskop za januar 2024 je in še bo prinašal zanimive dogodke za vsa znamenja Zodiaka, nekateri pa bodo imeli vtis, da nič ne gre po načrtih. Morda že zdaj ne bodo kos številnim izzivom in nenadnim težavam, astrologija pravi, da bo tako vse do konca januarja.

Če ste rojeni v enem od naslednjih horoskopskih znamenj, se vam morda zdi, da je to posebej težek mesec, medtem ko nestrpno pričakujete začetek februarja. To so lahko pomembne lekcije, zaradi katerih boste postali modrejši in pripravljeni na nadaljnje dogodke. Tukaj so znaki:

Škorpijon

Prvi mesec letošnjega leta ni posebej pozitiven, saj se je večina težav prenesla iz leta 2023. Horoskop pravi, da bodite še posebej previdni pri denarju. Ni ugoden trenutek za denarna posojila, najem kredita ali večje finančne naložbe. Vendar pa lahko trdo delo izboljša vaš finančni položaj.

Ko gre za ljubezensko področje, je nasvet, da nadzorujete svoja čustva. Nenadni izbruhi jeze lahko povzročijo konflikte, ki bodo vodili v nepopravljive situacije. Izogibajte se tračem in spletkam. Konec meseca lahko na površje privre kakšna skrivnost in prinese razočaranje.

Vodnar

Morda imate vtis, da ste končno dosegli harmonijo in da je zdaj v vašem življenju vse stabilno. Vendar se bo denarna situacija zelo poslabšala čisto konec januarja. Majhne podrobnosti v pomembnih pogodbah ali napake glede rokov lahko prispevajo k tej situaciji. Horoskop vam svetuje, da ste mirni in potrpežljivi, da boste lahko v začetku februarja odreagirali na pravi način.

Zaupajte svoji intuiciji. Sledijo burni dnevi na ljubezenskem področju. Konflikti s partnerjem so posledica nerazumevanja in pomanjkanja komunikacije. Če ste samski, lahko vaša introvertnost odbija potencialne partnerje.

Ribe

Finančno stanje januarja 2024 je odvisno od sreče. Izogibajte se dejanjem, ki niso v skladu z zakonom in moralnimi načeli. Konec meseca prinaša vrsto priložnosti, ki jih je pomembno videti pravočasno, da jih ne zamudimo. Ni ugoden trenutek za sprejemanje pomembnih odločitev, ki bi predstavljale prelomnico v življenju.

Bodite pozorni na napetost, ki jo vnašate v dom, odnos s partnerjem ali med družinskimi člani. Možno je, da se bodo začeli resni ljubezenski pogovori in marsikatera Riba se bo odločila za prekinitev čustvene zveze. Začetek februarja spremeni vse, poroča mondo.rs.