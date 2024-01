Pozor! To so štirje najbolj zlobni astrološki znaki

Ste se kdaj vprašali, kateri astrološki znaki imajo največ lastnosti, ki v očeh drugih niso najbolj priljubljene? Astrotalk ima odgovor in razkriva štiri najbolj zlobne predstavnike zodiaka.

Škorpijon: ena sama skrivnost

Rojeni v tem znaku so znani po svoji skrivnostni naravi. Človek ima ob njih velikokrat občutek, da delček sebe skrivajo.

Morda so prav zato neizmerno privlačni in hkrati zastrašujoči. Delujejo hladno, preračunljivo, so maščevalni in ljubosumni.

Ob tem pa še zamerljivi in velikokrat brez dlake na jeziku.

V resnici nimajo slabih namer, a zaradi vseh prej naštetih lastnosti in obnašanj se jih drugi kar malo bojijo.

Kozorog se pri doseganju ciljev na nikogar ne ozira. FOTO: Ivan-balvan/gettyimages

Kozorog: hladen ambicioznež

Kozorogi slovijo kot deloholiki z visokimi cilji.

So odločni, ciljno usmerjeni, na poti do končne postaje se velikokrat ne ozirajo za žrtvami, ki jih puščajo za seboj.

Njihova ambicija vedno preglasi empatijo, kar jih v očeh drugih ne naslika kot najbolj širokosrčne in prijazne ljudi.

Ravno nasprotno.

Riba: sanjač in prevarant

Ribe na prvi pogled delujejo nežno, mehko in zapeljivo. Zdi se, da v njih ni niti kančka slabega, vendar imajo ribe tudi temno plat.

So spretne manipulatorke, ki velikokrat izkrivljajo resnico in jo prilagajajo sebi v prid. Za lepim pročeljem se skriva nekdo, ki je vešč prevarant.

Res je, ribe niso samo slabe, a tudi ne tako dobre, kot se zdi na prvi pogled.

Za nedolžnim pročeljem ribe se skriva spreten prevarant. FOTO: Gettyimages

Dvojček: sinonim za dvoličnost

Rojeni v tem znaku imajo dva obraza in dvojna merila. Pri njih človek nikoli natančno ne ve, pri čem je.

Njihova duhovitost in šarm res hitro prepričata, a njihova dvojna narava, nepredvidljivost, spretnost prilaganja situacijam in ravnanja tako, kot jim odgovarja, ne pa nujno tako, kot je prav, na njihovem značaju puščajo velik madež.

Tako velik, da so upravičeno na seznamu najbolj zlobnih astroloških znakov.