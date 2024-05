V krizi se moramo soočiti s stvarmi

Razumeti moramo, da je vse, kar doživljamo kot tukaj in zdaj, manifestacija energije, ki jo držimo v sebi, in da je vse, s čimer smo nezadovoljni v svetu, odraz nečesa, s čimer smo nezadovoljni v sebi. Težke zunanje okoliščine zahtevajo, da se obrnemo vase in se zavedamo vsega, kar smo zanikali, čemur smo se izogibali, pometali pod preprogo, pravi šaman Durek.

Vsaka svetovna kriza zahteva od nas kolektivno in osebno, da se soočimo s stvarmi, pred katerimi smo bežali. »Vse prihaja na plan, da bi lahko to spravili nazaj v ravnovesje. Zato vidimo toliko vodij, ki prihajajo v ospredje in spodbujajo polarizacijo. Šamani jim pravimo veliki agitatorji, njihov namen pa je, da nam kažejo stvari v nas, ki jih ne želimo videti, in vso navlako, s katero se moramo spopasti, če se želimo osvoboditi. Ljudje sicer zmotno projicirajo nanje svojo jezo, čeprav gre v resnici samo za bolečino, ki je sami niso predelali. Veliki agitatorji so v resnici darilo duha, ki nam pomagajo pri preobrazbi.«