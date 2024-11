V kakšnih situacijah bodo lagala tudi najbolj poštena horoskopska znamenja?

Celo najbolj pošteni ljudje imajo trenutke, ko se odločijo zaobiti resnico. Tudi strelci, ovni, device in vodnarji, ki slovijo po svoji brutalni poštenosti, imajo trenutke, ko se bela laž ali pretkana resnica zdi boljša rešitev.

Seveda so njihovi razlogi vedno posebni in pogosto vsaj zanje povsem upravičeni.

Strelec

Strelci so pošteni do srca. FOTO: Andrii Iemelyanenko, Getty Images

Strelci so pošteni do srca, a obstaja ena situacija, v kateri bodo lagali – ko se želijo izogniti zadregi in ohraniti dobro voljo. Predstavljajte si tole: načrtujete vikend in Strelec že ve, da ne bo prišel, ker je kupil letalsko vozovnico za spontano potovanje. Toda namesto da bi vam takoj povedali resnico, vam bodo rekli: »Bomo videli, mogoče se oglasim.«

Nočejo, da se zaradi njihovih pustolovskih nagnjenj počutite slabo, njihova preprosta laž pa izvira iz dobrih namenov.

Oven

Imajo svoje šibke točke. FOTO: Epiximages,Shutterstock

Težko si je predstavljati, da Ovni lažejo, a tudi ti imajo svoje šibke točke, ki so največkrat povezane z njihovim ponosom. Če Oven naredi napako, recimo izgubi nekaj pomembnega, tega ne bo priznal takoj. Njihova laž ni zato, da bi vas prevarala, ampak da bi ohranila njihovo samozavest nedotaknjeno.

In seveda bodo hitro našli rešitev, da na svoj junaški način spravijo stvari nazaj v red.

Devica

Device so perfekcionisti. FOTO: Valerii Apetroaiei Getty Images/istockphoto

Device so perfekcionisti, ki cenijo resnico, a se bodo občasno zatekle k majhni laži, da bi se izognile nepotrebnim zapletom. V situacijah, ko jih kdo vpraša, ali so kaj naredili, pa niso, a imajo načrt, bodo Device odgovorile, da so, da ne bi prizadele druge osebe.

V resnici so že načrtovali, kdaj bodo nekaj storile, vendar ne želijo povzročati razočaranja ali nepotrebne drame, dokler se to ne zgodi.

Vodnar

Vodnarji so vizionarji. FOTO: Prostock-studio Shutterstock

Vodnarji so vizionarji, ki cenijo intelekt in poštenost, vendar jih njihova inovativna narava pogosto pripelje do zaključka, da nekatera vprašanja preprosto niso vredna resnice. Če jih vprašate »Kakšna se vam zdi moja ideja za novo službo?«, pa niso navdušeni, vam lahko rečejo »Sliši se zanimivo, ampak še malo delajte na tem!«.

Njihova laž izvira iz želje, da bi vas motivirali in spodbudili, tudi če se jim zdi vaša ideja nekoliko čudna, poroča index.hr.

