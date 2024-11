Trije najbolj otročji astrološki znaki

Odraslosti še zdaleč ne opredeljujejo samo leta. Veliko večji pokazatelj tega, da je nekdo zrel in se upravičeno šteje za odraslega, je njegovo obnašanje.

Nekateri dozorijo prej, drugi kasneje, tretji sploh nikoli. In tisti, ki za vedno ostanejo otročji in nezreli, so najpogosteje rojeni v treh astroloških znakih.

Katerih, razkriva dnevnik.hr.

Dvojček

Rojeni v tem znamenju so najbolj otročji predstavniki horoskopa. Zanje je značilna dvojna narava in ena od polovic nikoli ne odraste in ne dozori.

Včasih prevlada bolj zrela, spet drugič bolj otročja plat, in kadar je v ospredju ta, še tako veliki dvojčki spominjajo na nedorasle otroke, ki pričakujejo, da bo ugodeno vsaki njihovi želji in prošnji.

Če ni, je tisti, ki jim nasprotuje, deležen burne reakcije.

FOTO: Roman Samborskyi/Shutterstock

Oven

Ovni radi dramatizirajo in manipulirajo z drugimi. Zlasti, kadar jim ni dano tisto, kar želijo in pričakujejo.

Impulzivnost je še ena njihova lastnost, ki ne govori zrelosti v korist in zaradi katere velikokrat zapadejo v nemilost ter težave, za katere krivdo pripisujejo drugim.

Ovni se dobro zavedajo svoje neresnosti, a se ne želijo spreminjati.

FOTO: Shutterstock

Strelec

Med tri najbolj otročje astrološke znake spadajo tudi strelci. Preprosto zaradi obnašanja sodijo v kategorijo, v kateri prevladujeta nezrelost in neodgovornost.

Višek njihove nezrelosti so verbalne bitke, v katerih osebam, ki se z njimi ne strinjajo in jim oporekajo ali jih skušajo omejevati, zadajajo res nizke udarce, kakršnih si zrela in odgovorna oseba ne bi nikoli privoščila.