Uran pod horizontom. Podobno kot Mars prinaša nezgode

Z Uranom v prvi hiši je človek nenavaden, drugačen, pogosto dolgo samski ali ostane sam vse življenje, saj potrebuje veliko svobode. Zna biti zelo moderen in imeti občutek za moderno tehnologijo, veliko tistih, pri katerih je ascendent v konjunkciji z Uranom, se ukvarja z računalništvom. Na zunaj niso nič posebnega, a jim manjka trdnosti, povezanosti s svojimi koreninami, imajo pa pogosto veliko prijateljev in dolgo ohranjajo mladostnost.

Če je Uran v drugi hiši, je finančno področje podvrženo hitrim in nepričakovanim spremembam. V dobri povezavi z Jupitrom, peto in osmo hišo so mogoči hitri zaslužki zaradi špekulacij ali iger na srečo, v disharmoničnih aspektih pa nepričakovane izgube denarja. Človek služi z nenavadnimi stvarmi, lahko astrologijo, računalništvom, moderno tehnologijo ...

Če je lepo aspektiran v tretji hiši, imamo dobre odnose s sosedi. FOTO: Coffeekai/Getty Images

Če je Uran v tretji hiši, osebe hitreje dojemajo, nekatere so genialne. Predvsem je izostren razum za simbole in logiko. Ta povezava nakazuje tudi, da imajo nenavadnega brata ali sestro, nekoga, ki je pred časom. Lahko živi v mestnem okolišu. Odnosi s sosedi so ob težavnih aspektih stresni in napeti, s harmoničnimi aspekti so prijateljski. Potrebna je dodatna previdnost v prometu, saj so s to kombinacijo povečane možnosti za nezgode.

Uran v četrti hiši ni nič kaj prijetna pozicija, saj prinaša veliko vznemirjenja in sprememb v domače okolje. Oče je lahko prav genialen, vendar ne zna biti oče, več naredi za družbo kot svojo družino, je bolj povezan s prijatelji kot z domačimi, v modernih časih to lahko naznanja ločitev staršev. Človek doma nima miru, mu pa olajša življenje računalnik, vodi prijatelje domov ali si deli dom s prijatelji. Možnost več selitev in življenja v mestu ali stolpnici.

Uran v peti hiši nakazuje nenavadno ustvarjalnost. Oseba je v času srednje šole zelo uporna, drugačna, svobodomiselna, pred časom. Možna je prekinitev ali sprememba šole. Hobiji take osebe so nenavadni, lahko je med njimi astrologija, astrolog s to pozicijo ima astrologijo rad in ima talent za njeno poučevanje. Pri športih prevladujejo skupinski športi, pogosto košarka. Otrok ima malo, lahko jih celo nima, če pa so, so drugačni, vznemirljivi, svobodni. Možna je nepričakovana zanositev. Človek ima s svojimi otroki prijateljski odnos, po drugi strani zna biti v vlogi starša živčen. To so tisti starši, ki uživajo z otroki, ko so ti že malce večji in se da z njimi pogovarjati.

Uran v šesti hiši lahko pomeni, da človek v delovnem kolektivu pridobiva prijatelje, po drugi strani lahko sporoča, da je na delovnem mestu pod stresom, precej živčen. Včasih to samo pomeni, da oseba dela kot električar. Tudi zdravju Uran ni najbolj naklonjen, podobno kot Mars prinaša nezgode, hkrati je lahko povezan s težavami z živci. Velikokrat kaka kost pritiska na živec, kar prinaša hude bolečine in zdravstvene težave – na katerem predelu telesa, nam bo povedalo znamenje na vrhu 6. hiše.