Tu je največja superluna letos: kaj prinaša vašemu znaku

Danes bo ob 13.26 bo nastopila oktobrska polna luna. Ta je znana tudi pod imenom lovčeva luna. Njeno poimenovanje izhaja iz davnih časov, ko so ljudje to obdobje izkoristili za lov, saj je svetloba polne lune osvetlila pokrajino in omogočila nočne lovske pohode ter pripravo na mrzli del leta.

Letos bo to največja in najsvetlejša superluna, nastopila bo v znamenju ovna in vplivala na vse astrološke znake.

Kako? Odgovore ima portal Lifestyle Asia Hong Kong.

FOTO: Chayanan/Gettyimages

Oven

Polni samozavesti in pozitivne energije boste ovni v obdobju polne lune dosegali lepe poslovne rezultate. Verjeli boste vase, kar bodo drugi sicer včasih dojemali kot prevzetnost, a boste kljub temu uspešno krmarili tako znotraj osebnih kot poslovnih odnosov.

Zlasti bo v ospredje stopila vaša sposobnost predvidevanja, kar vam bo še kako koristilo.

Bik

Biki boste v tem obdobju iskali samoto. Namesto da bi se zakopali v delo in se družili, boste pogledali vase in se osredotočali na vaše notranje rane, na njihove vzroke in na iskanje načinov celjenja.

FOTO: Gettyimages

Dvojček

Obdobje oktobrske polne lune je že in še bo za dvojčke čas za praznovanja in druženja.

Oživili boste stare vezi, sklepali nova prijateljstva in širili svoj družabni krog.

Rak

Okoliščine bodo za rake idealne zlasti, kar zadeva poslovnega področja, kar je za pripadnike vodnega znamenja, ki ste običajno osredotočeni na družino, malce nenavadno, a prav ob oktobrski polni luni si lahko obetate novo službo ali napredovanje.

Lev

Samozavestni levi boste širili svoja obzorja: v času lovčeve polne lune se lahko nadejate mednarodnega potovanja ali novih oblik povezovanja s poslovnimi partnerji iz tujine.

FOTO: Depositphotos

Devica

Čas oktobrske polne lune bo za device čas transformacije. Čeprav sicer niste naklonjeni impulzivnim odločitvam, boste morda nenadoma motivirani za končanje zveze, v kateri niste več srečni in zadovoljni.

Prav tako boste sprejemali odločitve, povezane z dolgoročnimi finančnimi posledicami.

Tehtnica

Partnerstvo, tako zasebno kot karierno, bo med obdobjem oktobrske polne lune v središču pozornosti.

Pred vami so koraki v smer krepitve zasebnih in poslovnih odnosov.

Škorpijon

Osredotočenost na zdrav življenjski slog in skrb zase bosta za škorpijone glavna vodila med oktobrsko polno luno.

Aktivnostim, ki zagotavljajo sproščenost in dobro počutje, boste namenjali res veliko časa.

Strelec

Strelci boste v obdobju lovčeve polne lune v elementu: ne samo, da boste aktivno iskali avanture in načine za osebnostno rast, posebej boste motivirani za samostojna potovanja, ki bodo še dodatno razširila vaša obzorja.

FOTO: Olga Sagal/Gettyimages

Kozorog

V nasprotju s strelci boste kozorogi bolj kot sicer, naklonjeni druženju z družino in mirnemu bivanju v zavetju doma.

Vodnar

Osredotočeni boste tako na interno kot eksterno komunikacijo.

Aktivno boste iskali načine povezovanja z drugimi, za izmenjavo idej na poslovnem področju in za širjenje poslovne mreže, hkrati se boste ukvarjali sami s seboj in s prevetritvijo načrtov ter vrednot.

Riba

Polna luna, ki nastopa danes, bo pri vas najbolj povezana z iskanjem materialnega bogastva.

Odkrivali boste načine, kako povečati denarni priliv in kako pretegniti denar.

Še nekaj splošnih napotkov obdobje okoli superlune:

Bodite potrpežljivi: polna luna v ovnu bo prinesla nepotrebna tveganja, ki bi lahko na dolgi rok škodovala.

Nadzorujte jezo: vsa astrološka znamenja bodo nekoliko bolj srborita. Bolje se je zadržati pred jeznimi izbruhi.

Izogibajte se toksičnosti: ne glede na to, ali izhaja iz osebnih ali poslovnih odnosov, če je le mogoče, se izogibajte toksičnim okoljem in ljudem.

FOTO: Evrymmnt/Gettyimages

Poskrbite zase: nič ni narobe, če kdaj na prvo mesto postavite sebe in svojo osebnostno rast. Nasprotno. V času oktobrske polne lune pa je to posebej zaželeno.

Zavestno se odločite za mir: posvečajte se dejavnostim in ritualom, ki pomirjajo živce. Zapisujte misli in na podlagi zapisov ozaveščajte svoja čustva, kar bo ustvarilo dobro podlago za aktualno in prihajajoča obdobja.