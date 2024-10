Kje smo v svoji karti

Psihološki astrologi menijo, da celotna karta opisuje osebo, katere karto proučujemo. Tradicionalni astrologi imamo malo drugačen pogled, čeprav se strinjamo s prvimi in pravimo, da vse v karti opisuje človeka, njegove lastnosti in notranji svet, ki se prek konkretnih dogodkov kaže v zunanjem svetu. A ker je zapleteno razvozlati vse elemente nas samih, nam življenje omogoča, da spoznavamo svoje notranje elemente prek stikov z ljudmi. Najpomembnejše elemente opisujejo ljudje, ki so nam najbližje. Tako v karti ne vidimo le osebe, temveč tudi njene odnose, ljudi, ki so zanjo pomembni, situacije, ki jo oblikujejo. Bolj se osredotočamo na konkreten izraz karte, v konkretnih odnosih in dogodkih.

Astrološka karta ne kaže vedno nujno objektivne zunanje realnosti, ampak človekov pogled na to, kaj se mu dogaja, kar seveda prej ali slej privede tudi do konkretnih dogodkov, saj se vse v življenju rojeva skozi naše dojemanje, naš pogled na stvari.

Ascendentno znamenje barva značaj človeka. FOTO: Anton Vierietin/Getty Images

Človeka v njegovem horoskopu prikazuje ascendent glede na znamenje in aspekte, planeti v prvi hiši in vladar ascendenta, ravno tako glede na znamenje, hišo in aspekte. Pri tem ne smemo pozabiti, da so vsi ljudje, s katerimi pridemo v stik, nakazani v naši karti. Včasih so predstavljeni kot planet v znamenju, drugič kot vladar določene hiše, tretjo osebo isti planet nakazuje skozi določen aspekt ...

Negativni vidiki znamenja

Znamenje ascendenta in hiša, ki mu je sorodna, kažeta rojstvo, trenutek, ko plod postane človek in sprejme svoj posebni življenjski program. Seveda se položaji planetov pripravljajo glede na znamenja že pred rojstvom. Toda tisto, kar nas postavi kot glavnega igralca v določenih zgodbah, so stopinja ascendenta, koti, vrhovi hiš. Ascendent s prvo hišo opisuje človeka, njegovo telo, vstopanje v življenje na poseben način. Opisuje, kakšen način delovanja mu je najbližji, najenostavnejši. Seveda je lahko znamenje ascendenta tudi izziv.

Ascendentno znamenje barva značaj človeka, opisuje tako njegov videz kot način, kako deluje. V znamenju ascendenta je možnost nekega potenciala, ki ni nujno vedno izkoriščen. Da bi videli, ali oseba zares živi ta potencial, je najprej treba pogledati stanje vladarja ascendenta in hišo, ki je sorodna temu znamenju (oven – prva hiša, bik – druga hiša, dvojčka – tretja hiša …). Pogledamo, ali so zahtevnejši planeti ali zahtevnejši aspekti planetov iz te hiše in kako se počuti vladar te hiše v znamenju, hiši in aspektih.

Čeprav nas ascendent povezuje z osebo, ki jo kaže, predvsem v prvi tretjini življenja, lahko človek ascendentno znamenje doživlja, izkorišča njegove pozitivne lastnosti ali ima ravno na tem področju neko težavo, blokado, torej so bolj poudarjeni negativni vidiki znamenja.