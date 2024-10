Astrologi pravijo: za dva znaka bo leto 2025 izjemno dobro

Po kitajskem horoskopu bo leto, ki prihaja, leto kače, ki na splošno obljublja ugodne okoliščine za dobre osebne odnose, materialno stanje in za napredovanje v karieri.

Zlasti bosta te vplive občutila dva astrološka znaka našega horoskopa.

To pa sta:

Devica

Devicam se obeta lepo leto, polno napredka na vseh področjih. Vse se bo rojenim v tem znaku odvijalo po načrtih. V karieri vam bosta najbolj v pomoč natančnost in organiziranost, že v začetku leta si lahko obetate napredovanje in osvajanje močnih, pomembnih položajev.

Sreča bo devicam naklonjena tudi na osebnem področju. Samski pripadniki tega znamenja boste kaj lahko srečali sorodno dušo, tisti v zvezi boste popravili vse, kar trenutno v odnosu ni najboljše.

Z malce potrpljenja in taktičnosti bo ljubezensko doživelo preporod in prineslo nekaj do sedaj najlepših trenutkov.

FOTO: Anneleven/Gettyimages

Vodnar

Vodnarji boste že na začetku našega novega leta občutili pozitivne spremembe, ob začetku kitajskega, ki nastopi 29. januarja, se bodo te le še stopnjevale. Vse, česar se boste dotaknili, se bo pozlatilo. Sreča vas bo spremljala povsod, pričakujte uspeh v poslovni sferi.

Pomembno je, da se prihodnje leto posvetite kreativnim aktivnostim in hobijem ter talentom, ki jih že dolgo zanemarjate.

Kajti prav v enem od teh hobijev se skriva izjemna priložnost za poslovni uspeh, obljublja zena.rs.