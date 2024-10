To so živila, s katerimi uravnotežite svoje čakre

Kadar čakre niso v ravnovesju, niti telo, um in čustva niso. Posledica so slabo počutje, utrujenost in občutek, da smo popolnoma brez energije. Veliko bolje se bomo počutili, če bomo čakre pravilno nahranili, a ne samo z meditacijo, molitvami ali drugo duhovno hrano, ampak tudi z živili, ki nam jih bodo pomagala uravnovesiti.

Preveč aktivna druga, spolna čakra lahko povzroča različne odvisnosti - od drog do iger na srečo - prinaša napetost, frustracije, strah pred izkazovanjem čustev, kompulzivno vedenje, premalo delujoča pa nezainteresiranost, depresijo in pomanjkanje želje po spolnosti.

Sezimo po hrani, ki jo podpira: meloni, mangu, jagodah, pomarančah, kokosu, medu, mandljih, orehih, cimetu, vanilji in sezamu, svetujejo duhovni učitelji.