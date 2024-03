To število vam prinaša srečo glede na astrološki znak

Števila so veliko več, kot sredstvo za štetje in merjenje. Njihova energija namreč močno vpliva na naše življenje. V astrologiji velja, da ima vsako znamenje zodiaka svoje srečno število, ki v življenje prinaša pozitivno energijo ali olajša pot do uspeha.

Katero je vaše srečno glede na astrološki znak, razkriva portal Astrotalk.

Oven: 9

Ovni slovijo po pogumu in ambiciozni naravi. Število 9 simbolizira voditeljske sposobnosti in odločnost.

Hkrati predstavlja tekmovalnost, duhovno rast in spodobnost premagovati izzive.

Bik: 6

Biki so znani po praktični naravi, stabilnosti in naklonjenosti materialnim dobrinam.

Število 6, ki je njihovo število, označuje harmonijo, ravnovesje in tesno povezanost z domom ter družino. Prav tako predstavlja skrbnost ter zvesto naravo.

Dvojček: 5

Posamezniki ostrega uma in prilagodljive narave. To so rojeni v znamenju dvojčka. Število 5 simbolizira njihovo radovednost, vedoželjnost, spremenljivost in ljubezen do novih izkušenj.

Hkrati je to število komunikativnosti ter pripravljenosti sprejemati spremembe.

FOTO: Dzhulbee/Gettyimages

Rak: 2

Raki so čustveni, intuitivni in tesno povezani z vsemi, ki jih imajo radi.

Število dve simbolizira njihovo skrbno naravo, harmoničnost, partnerstvo in pomen trdnega razmerja.

Lev: 1

Samozavest in karizma sta besedi, ki najbolje opišeta rojene v znamenju leva. Zato ni čudno, da je njihova srečna številka število 1.

To simbolizira voditeljske sposobnosti, kreativnost in ambicioznost. Prav tako označuje sposobnost leva sijati vedno in povsod ter pozitivno vplivati na druge.

Devica: 3

Device so praktične, analitične in osredotočene na podrobnosti.

Število 3 ponazarja njihov intelekt, njihovo natančnost in močne komunikacijske sposobnosti. Ob tem ponazarja sposobnost v okolico vnašati red ter strukturo.

FOTO: Yana Tatevosian/Gettyimages

Tehtnica: 7

Najizrazitejše lastnosti tehtnice so šarm, diplomatske sposobnosti in težnja k harmoniji.

Število 7 simbolizira njihovo ljubezen do lepote, ravnovesja in intelektualnih sposobnosti. Ponazarja tudi njihovo sposobnost iskanja resnice in notranjega miru.

Škorpijon: 8

Škorpijoni so strastni, intuitivni in intenzivni posamezniki. Število 8 označuje njihovo moč, odločnost in sposobnost transformacije.

Hkrati je to simbol njihove tesne povezanosti s čustvi in sposobnostjo uspeti v življenju.

Strelec: 3

Posamezniki, ki obožujejo avanture, so optimistične narave in cenijo svobodo.

Število 3 simbolizira prav njihovo ljubezen do raziskovanja in osebnostne rasti. Hkrati ponazarja sposobnost strelcev širiti obzorja in sprejemati nove priložnosti.

Kozorog: 4

Disciplinirani, ambiciozni in praktični kozorogi imajo za srečno število 4. To označuje pripravljenost trdo delati, stabilnost in močan čut za odgovornost.

Ob tem kozorogom omogoča zgraditi trdne temelje za uspeh.

FOTO: Dzhulbee/Gettyimages

Vodnar: 11

Neodvisni, inovativni in človekoljubni posamezniki. Enajstica ponazarja njihovo izvirnost in željo spremeniti družbo na boljše.

Simbolizira sposobnost razmišljanja izven okvirjev in navdihovati druge.

Riba: 7

Sočutni in čustveni posamezniki z bujno domišljijo in močno intuicijo.

Sedmica simbolizira duhovnost in povezanost duše ter telesa. Nakazuje na sposobnost razumeti druge na globoki čustveni ravni.

FOTO: Shutterstock

Še za konec

Srečno število samo po sebi ne bo prineslo uspeha, velikokrat pa simbolično opozarja na priložnosti, ki bi jih bilo dobro izkoristiti, in na odločitve, ki bi jih bilo pametno sprejeti ter lahko tako res pomaga do izpolnitve ciljev in sreče.