Ti trije astrološki znaki so mojstri počitka! Zase najboljše poskrbijo na ta način

Skrb zase je nekaj, česar mnogo ljudi ne jemlje resno, ko načrtujejo svoj urnik. A kljub temu je čas zase ključnega pomena, saj se takrat odpre priložnost za umirjanje živčnega sistema, ki je v hitrem življenjskem tempu mnogokrat močno obremenjen.

Pri tem, kako najrajši preživljate le svoje trenutke, pa igra vlogo tudi vaše astrološko znamenje.

Bik (20. april - 20. maj): Dobro se naspite

Je že čas za spanje?! Če ste bik, se znate lepo in zgodaj spraviti v posteljo ter si privoščiti tistih pomembnih 9 ur spanja. Znani ste kot precej zanesljivi in vztrajni, vendar potrebujete dodaten čas za počitek, da ustvarite občutek ravnovesja.

Eden najboljših nasvetov za skrb zase za večino zvezdnih znamenj, še posebej pa za bika, je zgodnje odhajanje v posteljo ... To vam bo pomagalo, da se boste počutili kot popolnoma nov človek!

Rak (21. junij - 22. julij): Privoščite si vročo kopel

Skrbni, občutljivi in sočutni - zelo ponosni na to, da skrbite za druge in da imate prijatelje in družino vedno raje kot sebe. Ali je mogoče, da boste zaradi svoje izjemno skrbne narave morda težje poskrbeli zase?

Če nimate kadi, si privoščite kopel za noge. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Če iščete znak, da si vzamete čas le zase, potem ste na pravem mestu! Čas je, da si privoščite vročo kopel, v kateri se boste lahko za uro ali dve popolnoma izklopili. Nalijte penečo kopel, pripravite masko za obraz in ne pozabite na svojo najljubšo pijačo!

Kozorog (22. december - 19. januar): Omislite si ležanje

Budilke izklopljene! Kozorogi so znani po tem, da so predani svojemu delu in si težko vzamejo odmor, tudi ob prostih dnevih. Ko bo mogoče, poskrbite, da zjutraj budilka ne bo zvonila, in si privoščite prijeten, udoben počitek.

Poslušanje svojega telesa je zelo pomembno, zato boste z naravnim prebujanjem nadoknadili vse zamujeno. Kaj je še boljše od poležavanja? Poležavanje ob skodelici čaja ali kave!