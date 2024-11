Telepatska komunikacija

Telepatsko se lahko sporazumevamo z vsemi, s katerimi smo duhovno povezani. Vez namreč deluje kot kanal za prenašanje sporočil, vzpostavi pa se, če preživimo dovolj časa z nekom, da se naše energije vibracijsko uskladijo in povežejo. Seveda je močnejša, če jo spremljajo še čustva. Če želimo okrepiti telepatsko komunikacijo, si lahko pomagamo z meditacijo. Da bi nekoga priklicali z močjo misli, moramo namreč pretvoriti klic v energijo in jo prek kanala poslati do njega. Osredotočimo se na svojo srčno čakro ter občutimo energijsko povezavo z osebo. Pomaga, če prikličemo močen čustveni spomin, povezan z njo. Šele ko začutimo njeno vibracijo, se miselno osredotočimo na sporočilo, ki ga želimo prenesti, svetujejo duhovni učitelji.