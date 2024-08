Teden z Luno: ščip bo zvečer, tako bo pritisk nosil nemir in v zraku bo veliko energije

Ponedeljek, 19. 8. Ščip bo zvečer, tako bo pritisk nosil nemir in v zraku bo veliko energije. Venera tvori T-kvadrat z Jupitrom in Saturnom, kar prinaša nestabilnost v odnose, na finančno področje in občutek lastne vrednosti. Ščip obljublja zjasnitev, pomembne, lahko šokantne informacije, ki delujejo tudi osvobajajoče. Malo pred polnočjo bo eksaktni kvadrat Jupitra in Saturna, ki je nosilec družbene nestabilnosti in negotovosti.

Torek, 20. 8. Luna v ribah prinaša pomiritev. Zdi se, da bomo lažje pluli, mirneje sprejemali spremembe, ki so nas metale iz tira. Noč je kljub temu lahko napornejša. Prinaša strahove, skrbi, negotovosti.

Sreda, 21. 8. Luna je v mirnih ribah, a glede na aspekte nas bo vseeno obremenjevala. Jutro prinaša strahove, nato negotovost in pretiravanje. Hitreje nas bo vrglo iz ravnotežja. Hkrati aktivira kvadrat Venere in Marsa ter vznemirja harmonijo med partnerji. Energijo povečanih strasti usmerimo v ustvarjanje. Zvečer bomo željni odklopa, pazimo, da ne pretiravamo z alkoholom ali pobegnemo v odvisnost.

Četrtek, 22. 8. Luna v ovnu bo spreminjala energijo. Vedno več je bo in jo bo treba sprostiti, da ne bomo napeti ali napadalni. Od petih popoldan bo Sonce v devici prinašalo praktično usmerjenost in nas klicalo, da se pripravimo na delo, odgovornost, šolo. Venera kvadrat Mars prinašata napetost v odnose, v ljubezni več drame, jeze, napetosti, konkretne ovire do želenega.

Petek, 23. 8. Kvadrat Venere in Marsa bo zjutraj, tako je lahko tudi jutro v tihi ali glasnejši bitki med spoloma. Za ljudi, ki se znajo nadzorovati, napeta energija lahko poživi spolno življenje. Preostalim nosi težave, občutek neizživetosti, razočaranje, lahko finančno bitko. Vedno se jo da izkoristiti za ustvarjanje. Merkurjev trigon na Kiron prinaša priložnost, da si povemo, kar nas boli, sprostimo bolečino z besedami. Luna v ovnu svetuje, da smo aktivni, prodorni, podjetni, sicer bomo napeti, nepotrpežljivi.

Sobota 24. 8. Luna v biku prinaša miren dan. Počasi, premišljeno bomo dosegli marsikaj. Ne pozabite kaj dobrega pojesti, spiti, uživati zemeljsko življenje. Luna nas kliče v naravo, na piknik. Sekstil Merkur-Mars bo spodbujal ročne spretnosti in ostril misli, Marsov sekstil s Kironom zdravil bolečine, vezane na postavljanje meja.

Nedelja, 25. 8. Luna v biku vabi, da se imamo lepo. V miru, harmoniji, med znanimi ljudmi. Dobra hrana in pijača, sprehodi v naravi, občutek, da je življenje varno. Stik z zemljo je nujen. Pojdimo vsaj v park in si dovolimo, da nas narava pomiri, navduši.