Teden z Luno

P onedeljek, 8. 1. Luna v znamenju strelca nas bo pognala v življenje, v mešani medsebojni recepciji z Jupitrom obljublja optimističen dan. Zjutraj je lahko še kaka odvečna skrb, pozneje pa bomo vedno bolj z veseljem in dobro voljo ustvarjali svoje življenje. V večernih urah si privoščimo kaj 'sladkega': naj bo to kar koli prijetnega, objem, ples, glasba, dobra hrana. Lahko nas malo odnese iz realnosti. Nič ni narobe, če smo včasih malo v oblakih, le zavedati se je treba, da so iluzije smo to – iluzije.

Torek, 9. 1. Še en optimističen dan je pred nami. Veselo se podajmo v svet in iščimo svoje zaklade, uresničujmo svoje potenciale. Le v večernih urah je potrebna previdnost, da nas ne odnese predaleč od resnice. Pazimo se želje po olepševanju realnosti in tudi lastne naivnosti.

Sreda, 10. 1. Luna v znamenju kozoroga nas bo ozemljila, umirila, hkrati pa potisnila v delo. Čeprav smo pred mlajem, ko večinoma ni prave energije, bomo zmogli iti prek sebe. Toda previdno, ne skačite še v nove projekte, lahko pa jih načrtujete in pripravite vse za njihovo izvršitev.

Četrtek, 11. 1. Mlaj se bo dopolnil malo pred eno popoldan, tako smo lahko ves dan nekoliko bolj utrujeni. Toda zdi se, da bo kljub vsemu vztrajnosti še vedno veliko in nas bo Luna v kozorogu gnala k delu in gradnji. Tudi danes je bolje, da samo pripravljamo nove začetke, ničesar se še ne lotimo. Na čustveni ravni bo nekaj več melanholije, nekaterim se bodo odpirale čustvene rane.

Petek, 12. 1. Luna v vodnarju nas bo preusmerjala iz delavnosti v družabnost, povezovanje in komunikacijo. Želeli bomo odkrivati nove resnice, premlevati stara spoznanja in biti intelektualno budni. Marsov trigon na Jupiter nam bo kljub na nebu še nevidni Luni dal veliko energije in prodornosti, da bomo lažje prihajali do želenega.

Sobota 13. 1. Merkur na zadnji stopinji strelca nas lahko naredi precej zmedene in raztresene na vse strani, toda po drugi strani nam bo omogočal uvide in nosil vizije, nekaterim prav jasnovidnost. Luna v vodnarju še vedno kliče po druženju in nas z radovednostjo vleče na predavanja ali h kaki knjigi, mogoče dokumentarcu.