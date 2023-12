Teden z Luno: Vstop Lune v kozoroga nas bo ozemljil, streznil

Ponedeljek, 11. 12. Smo pred mlajem, tako bomo brezciljni. Poskusimo zaključiti pretekle projekte in se pripraviti na to, kar nas čaka v prihodnosti. Vse do 12. ure bomo globoko v sebi in pasivni, prehod Lune v strelca bo prinesel več energije, a sprva, zaradi kvadrata na Saturn, tudi kako skrb, oviro več. Merkurjev sekstil na Venero nam vseeno omogoča prijetne pogovore, ki nas bodo razbremenili.

Torek, 12. 12. Dopoldne bomo morda nepotrpežljivi. Poskusimo nemir usmeriti v aktivnost, a ker smo pred mlajem in je Merkur pri miru, bo najverjetneje v neprijetni situaciji treba samo sprejeti, da ne moremo veliko narediti. Venera v paraleli s Saturnom in kontraparaleli z Jupitrom lahko prinaša čustveno nelagodje, manj upanja. Ostanimo mirni, spustimo nadzor, prepustimo se.

Sreda, 13. 12. Mlaj je bil ponoči, zato se bo energija vračala. Zjutraj je potrebna previdnost na cesti, lahko se promet upočasni ali ustavi. Najverjetneje zaradi človeške napake, saj znamo biti zmedeni. Luna bo v strelcu do pol petih, tako bo težje umiriti nemir in si dopovedati, da je treba spustiti, si spočiti, ne bezljati okrog. Vstop Lune v kozoroga nas bo ozemljil, streznil, lažje bo načrtovati in se usmeriti h konkretnim ciljem.

Četrtek, 14. 12. Luna v treznem kozorogu lahko odvzame nekaj radosti, a z dobrim načrtom in usmerjenostjo na delo je lahko čudežno učinkovita. Ker se Sonce bliža harmoniji z luninima vozloma, naredimo načrt in se usmerimo k zastavljenim ciljem.

Petek, 15. 12. Luna bo ostala v kozorogu do 19. ure, a nas bo s svojimi zahtevami po učinkovitosti začela obremenjevati, več bo pritiskov na čustva. Ko bo v vodnarju, nam bo nova družabna energija prav ugajala in prinesla pozitivno spremembo. Kontraparalela Jupitra in Saturna nas lahko vleče v temačno doživljanje. Če želimo dvigniti energijo, se bo treba družiti s prijatelji.

Sobota, 16. 12. Čez vikend bosta Mars in Pluton v paraleli, z njima se bo povezal Merkur. Upam, da to ne prinese manj prijetnih novic o agresiji in sovraštvu. Zasebno se moramo potruditi, da svoje ognjene krogle ne mečemo naokrog. Kljub vsemu paralela vsebuje veliko energije, in če jo usmerimo v fizično aktivnost, kak projekt, lahko pričakujemo pozitivne učinke. Luna v vodnarju bo želela druženje, sodelovanje, povezovanje.

Nedelja, 17. 12. Luna v vodnarju v spodbudnih aspektih kliče, da se povezujemo, smo radovedni, raziskujemo življenje. V popoldanskih urah smo lahko energični, nato bomo razpršeni na vse strani. Večerni prehod Lune v ribi prinaša napornejša čustva (skrbi, strahove).