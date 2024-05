Teden v zvezdah: Življenje se spreminja

Luna pada in napetost se postopoma umirja, smo pa še vedno v dokaj aktivnem delu luninega ciklusa, tako se bo dalo v tem tednu veliko narediti.

Soncu in Veneri v dvojčkih se bo pridružil Jupiter v noči na nedeljo, ki prinaša drugačno energijo za eno leto. Ne bo več toliko pozornosti na finančnem področju kot doslej, je bo pa več na trgovanju, prevozništvu, medijih in izobraževanju. Na vseh teh lahko prinaša novosti in razvoj, napredek.

Jupiter se sprva pomika v trigon s Plutonom, tako bo vseeno na začetku poti po dvojčkih nosil tudi finančni razvoj. Na splošno nam Jupiter v dvojčkih prinaša svež veter in manj statične energije, vse se bo odvijalo bolj hitro in vznemirljivo. Več bo povezovanja, komunikacije, se pa lahko informacije precej razdrobijo in bo več kaosa tudi z umetno inteligenco. Informacij bo veliko, bo pa njihova verodostojnost nižja. Jupiter je v dvojčkih v izgonu, tako lahko leto pred nami prinaša tudi več dvomov, negotovosti in bo manj zaupanja, več panike, manj visokih ciljev, plemenitosti. V vsakem primeru bo premik s konca bika, kjer so naporne zvezde, prijetna sprememba, ponovno bo več entuziazma.

V soboto, 25. 5., imamo trigon Venere in Plutona, ki prinaša priložnosti za finančno izboljšanje, nove ljubezni ali obuditev že obstoječih, več strasti, kreativnosti.

V nedeljo, 26. 5., bo Luna aktivirala konjunkcijo Marsa in Kirona, ki bo eksaktna šele v sredo, a zna močno barvati teden. Izpostavljale se bodo rane, vezane na pogum, aktivnost, prodornost, agresijo, brutalnost. Znati najti mejo, kaj je še naša pravica, na kak način se smemo braniti in kje gremo s surovostjo predaleč, bo glavno učenje tedna, ki bo doseglo vrhunec 29. 5.

V ponedeljek, 27. 5., bo sekstil Merkurja in Saturna, kar prinaša večinoma strah in negotovost, a ga je mogoče koristno uporabiti za načrtovanje, pripravo na intelektualno delo, resen, kritičen pregled situacije, iskanje napak.

V torek, 28. 5., in sredo, 29. 5., bo Luna v vodnarju, mi pa radovedni, intelektualno področje bo spodbujeno. Paziti bo treba na zdravo postavljanje meja, da s svojo jezo ne ranimo koga v bližini.

V četrtek, 30. 5., in petek, 31. 5., bo Luna v mirnih ribah, vendar vseeno intelektualno spodbujena z Merkurjevo konjunkcijo na Uran. Ker se planeti sprehajajo po stopinjah konjunkcije Jupitra in Urana, ki nam je pokazala realnost vremenskih sprememb, sta dneva lahko vremensko napornejša.

Življenje se spreminja. Pozornost se premika na ideje, komunikacijo, družbeno povezovanje. Treba je paziti, da zdravo postavimo meje in zaradi premočne jeze ne postanemo agresivni.