Teden v zvezdah: za nekatere bosta sreda in četrtek napornejša

V času zadnjega Luninega krajca smo, danes se bo dovršil, tako nas življenje kliče, da dokončamo, preuredimo, naredimo, kar smo si zamislili. Merkurjevo upočasnjevanje in njegov obrat v torek, 26. 11., vseeno opozarjata, naj ne hitimo preveč naprej, da se bo mogoče treba v določenih zadevah vračati, popraviti napake iz preteklosti, jih premisliti, predelati. Ponovno se odpira čas večje introspekcije. Po drugi strani bo več nagajanja aparatur, težav v komunikaciji, možni so tudi zastoji.

Vikend z Luno v devici je običajno namenjen pospravljanju, urejanju, postavljanju stvari na svoje mesto. Po navadi smo ob tem vplivu bolj redoljubni in učinkoviti, a zaradi počasnega Merkurja, ki je tik pred obratom, lahko vsaj nedelja deluje počasneje in bo več notranjega postavljanja stvari na svoje mesto, v smislu predelovanja in analiziranja preteklega dogajanja. Če se pojavljajo stop znaki, je dobro ohranjati potrpežljivost. V soboto se Mars povezuje z Luninima vozloma, vztrajno se tako Marsu kot vozlom bliža tudi Sonce, da skupaj ustvarijo zmaja. Tako bo vseeno veliko energije v času počasnega Merkurja, velika potreba po tem, da se potisnemo v novo, da bomo moško dinamično energijo izkoriščali tudi konstruktivno. V nedeljo in ponedeljek zjutraj tvori Luna iz device manj prijetne aspekte, tako bo več stresa v nedeljo in zmede, kaosa v ponedeljek dopoldne.

Luna v ponedeljek malo po dvanajsti preide v tehtnico in tam ostaja do srede. Luna bo v tehtnici tvorila predvsem spodbudne povezave, tako bodo prvi trije dnevi novega tedna kljub zapletom Merkurjevega obrata prijetni, znali se bomo povezovati, še vedno bo veliko energije, saj se v torek Sonce harmonično povezuje z Luninima vozloma, v sredo Sonce in Mars s trigonom. Sploh za akcijo, šport, posel, moško povezovanje so vplivi spodbudni. V sredo bo eksaktna paralela Merkurja in Venere, ki je aktivna v drugi polovici novembra; povečuje možnost, da se bomo razumeli, našli prave besede drug za drugega, povečane bodo ročne spretnosti. Za nekatere bosta sreda in četrtek napornejša, ker se Venera približuje kvadratu s Kironom in prinaša na plan rane in bolečine v odnosih ali glede lastne vrednosti.

V četrtek vstopi Luna v škorpijona, hkrati bomo tik pred mlajem, tako nas bo v četrtek in petek potegnilo v naše globine, v čustveno, intenzivno. Manj bo vitalne energije. Dnevi so namenjeni zaključevanju projektov in pripravi na nove začetke. V petek bosta Merkur in Venera še v polsekstilu (ob paraleli), kar kljub vsemu kliče k zabavi, povezovanju in prijetni komunikaciji.