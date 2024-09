Teden v zvezdah: Prizemljitev v času med mrkoma

Smo v času med mrkoma, treba se je miriti in iskati notranje ravnotežje. Nosilo nas bo v spremembe, za večino bodo dnevi napornejši kot običajno. Smo tudi v času enakonočja, to je sveti čas, ko je prav, da si vzamemo trenutek več zase, se umirimo, se povprašamo, kje smo zunaj ravnotežja, in potrebujemo več prave mere. Jesen je bila tradicionalno čas, ko smo spustili vsaj nekaj opravkov in več časa posvetili odnosom.

Vikend z Luno v biku je čas za to, da se umirimo, prizemljimo, najdemo stik z naravo, poskrbimo za svoje čute. Tokrat se njena dispozitorica Venera bliža kvadratu s Plutonom (eksaktno 22. 9.), tako moramo biti pozorni, na kaj smo premočno navezani, kje se držimo stvari ali odnosov, tudi ko nam ne prinašajo razvoja, ampak otežujejo našo pot.

V petek vstopi Luna v leva, kar prinese nov val energije.

Danes bo Sonce v opoziciji z Neptunom, mi bomo bolj ustvarjalni, dušni, vendar bo tudi kak izziv v odnosih, saj bo treba pri sebi ali drugem videti tudi ranljivost in nejasnost. Isto soboto je kvadrat Merkurja in Jupitra, ki obljublja poplavo misli in idej, a če se ne ozemljimo in umirimo, bo vse skupaj samo izguba, manj bo možnosti zadeve materializirati. Nedeljsko dopoldne bo prijetno, odločni bomo, mirni, a kljub temu učinkoviti.

Iskanje harmonije in odpiranje novim možnostim

V nedeljo popoldne vstopi Luna v dvojčke in bo tam do torka. Sprva nam poživitev, družabnost in igrivost lahko ugajajo, nato bo več zmede in bomo razpeti na vse konce, težje se bomo zbrali. V nedeljo se začne jesen, Sonce vstopi v tehtnico, naša pozornost bo namenjena bolj drugim, iskali bomo harmonijo.

Venera v škorpijonu obljublja tedne, ko bomo v odnosih zelo predani in požrtvovalni, a tudi intenzivni, dramatični, strastni. FOTO: Shutterstock

Je pa ne bo lahko najti, saj gre v ponedeljek Venera v škorpijona in obljublja tedne, ko bomo v odnosih zelo predani in požrtvovalni, a tudi intenzivni, dramatični, strastni.

Umirjanje, prizemljitev in notranja rast

V torek, 24. 9., vstopi Luna v raka in prinaša dneve, ko bo več pozornosti namenjene družini, domu, počitku in miru. Njen prvi aspekt je trigon na Venero, tako bodo dnevi mirni. Merkur v trigonu z Uranom v torek in v opoziciji z Neptunom v sredo obljublja, da bo kljub mirnim čustvom veliko misli. V torek nam bo dobro delala logika, v sredo intuicija, le laži se bo treba paziti.

Luna bo še v četrtek v raku, dan bo prijeten. Merkur vstopi v tehtnico, zato naš razum ne bo več tako natančen kot tedne prej, po novem bomo imeli potrebo z ljudmi govoriti prijazno in se bomo trudili, da bo to, kar mislimo in govorimo, uravnoteženo, dobrohotno.

V petek vstopi Luna v leva, kar prinese nov val energije, volje in nas potegne iz čustvenega in počasnega v odločnost in delovanje. Njeni aspekti so spodbudni, dan bo učinkovit, s svojo originalnostjo bomo navdušili druge za svoje projekte.