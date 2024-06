Teden v zvezdah: Potrebujemo resnost, discipliniranost in vztrajnost

Uspelo bo tistim, ki se ne ustrašijo ovir, znajo narediti kak krog več in prevzeti več bremen. Kvadrat mlaja in Saturna ni popustljiv, prinaša zmago le vztrajnim, discipliniranim in trpežnim.

Čez vikend bo Luna v raku, več pozornosti bomo namenjali čustvom in družinskemu življenju. Potrebovali bomo več počitka, tišine, miru. Ker bosta danes Venera in jutri še Sonce tvorila kvadrat na Saturn, se lahko v nas rojevajo negotovosti, strahovi in dvomi, tako pred izgubo kot o lastni vrednosti. Pogumno pojdimo skozi, saj so prišli le za kratek čas, da jim pokažemo vero vase.

Jutri preide Mars v bika, kjer je v izgonu, kar obljublja čas, ko bomo manj jasno postavljali meje, imeli manj zagona in borbenosti, v akcijo nas bo spodbujala le volja do materialnega, užitka, manj šport in fizično delo.

Prvi aspekt Marsa je kvadrat na Pluton, ki lahko prinese veliko upornosti, trme, maščevalnosti in jeze. Lahko nas naredi trdovratno lene, a je edini način, da se sprosti napetost, intenzivna fizična vadba, ki te pelje na rob fizičnih zmožnosti, da bi se nabrana frustrirajoča energija sprostila. Kvadrat lahko nosi več zgodb o agresiji na vojnih območjih. Sprva bo spodbujen v nedeljo in noči na 10. 6., potem se vmeša še Merkur 11. 6. Lahko pride tudi do surovih in manipulativnih besed, paziti je treba na cesti, več bo nezgod. Od nedelje zvečer do srede bodimo bolj previdni.

V tem tednu ima tudi Merkur veliko aspektov. Hiter je in v svojem znamenju, kar spodbuja intelektualni razvoj, veliko idej, misli, zamisli, hitrejše učenje, kar šolarjem prav pride. Toda v tem tednu se bo 11. 6. negativno vezal na kvadrat Marsa in Plutona, tako bo prinesel zoprne novice, besedno manipuliranje, več grobih besed, povečal nevarnost nezgod. Potem 12. 6. tvori kvadrat na Saturn, tako bo več dvomov, negotovosti in manj prijetnih novic. Izkoristimo kvadrat, da se soočimo z realnostjo, naredimo načrt, smo delavni. V petek, 14. 6., imamo še njegovo konjunkcijo s Soncem, Merkur je kazimi, kar obljublja, da se nam bo marsikaj zjasnilo, pokazalo, odprlo, hkrati je to spodbudna povezava za intelektualni uspeh.

Čeprav se veselimo igrive energije dvojčkov, ki prevladuje v tem času, nas aspekti planetov opozarjajo, da potrebujemo resnost, discipliniranost in vztrajnost, da bi lahko pripeljali želje in ambicije do cilja. Ne iščimo lažjih poti, napredujmo kljub notranjemu dvomu, osredotočeno sledimo svoji poti.