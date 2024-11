Teden v zvezdah: energije bo veliko

Vikend po polni luni prinaša umirjanje notranje napetosti. Lunin prehod v dvojčka bo pospešil življenjski ritem, prinesel več dogajanja, sprememb, komunikacije. Potrebovali bomo ljudi, težko bomo sami, veliko si bomo imeli povedati. V soboto, 16. 11., so Lunini aspekti spodbudni. Energije bo veliko.

Venerin kvadrat na Lunina vozla na družbeni ravni prinaša potrebo po harmoniji v odnosih, ne nujno uspešno. Sončeva opozicija z Uranom krepi potrebo po individualnem izrazu in svobodi. Noč na nedeljo in zgodnje jutro lahko budita strah, nato se obeta živahen dan. Potreba po pogovorih bo večja, treba se je umiriti, da nas mentalno vznemirjenje ne vodi v skrajnosti. Ko živimo v oblakih, idejah, mislih, spregledamo, kar je tu in zdaj, ob nas. Živost idej bo najmočnejša popoldne, saj bo Luna aktivirala opozicijo Merkurja in Jupitra.

Od ponedeljka zjutraj do srede bo Luna v raku, tam je doma, prinašala bo mirne in uravnotežene dneve, ko bomo delovali počasneje, z več občutka za svoje in potrebe bližnjih. Čutili bomo tudi trigon Sonca in Neptuna (eksakten bo v torek zjutraj), tako bo več navdiha, ustvarjalne moči, duhovno bomo odprti in povezani. V torek zvečer preide Pluton v vodnarja in naznanja novo dobo, spremembe družbenega ustroja, znanstveni in tehnološki napredek, osvobodil nas bo prednikov, strahov in nadzora.

V sredo vstopi Luna v leva, aktivira Plutona v vodnarju, nosi nekaj pritiska na čustva in več energije, a tudi drame ali jeze. V četrtek bo Sonce na zadnji stopinji škorpijona, tako bomo nekateri z manj življenjske energije, drugim bo manjkalo volje in veselja, a njegov prehod v strelca obljublja radostne dni, ko nam ne bo treba potovati po notranjih globinah, ampak bomo ciljali visoko, upali na lepše čase, krasili domove in prinašali radost.

V četrtek zvečer tvori Sonce sekstil na Pluton, dodaja moč in voljo, vztrajnost iti ciljem naproti in se tudi prek teme in težav poriniti do želenega. Kombinacija Sonca in Plutona nosi možnost posvetiti v temo, videti nezavedne vzorce, pokaže nam ego. Podpira silo volje, a je treba paziti, da ne pridemo pod vpliv moči in volje nekoga drugega. Ostati v sebi, zaupati vase, se ne prepustiti energiji drugih je šola življenja.

Petek z Luno v levu je kot nalašč za to, da se imamo lepo, kreiramo, delamo stvari s srcem, zaupanjem vase, ne pozabimo se zabavati. Aspekti Lune so temeljno spodbudni, le popoldne je treba paziti na nemir in stres. Venerin sekstil na Saturn omili potrebo po zabavi, a prinaša možnosti za finančno varčnost, varne naložbe, hvaležnost za ljudi, ki nam nosijo varnost in trdnost.