Teden v zvezdah: Čez vikend bo Luna v znamenju drznega in optimističnega strelca

Smo pred mlajem, računajmo, da bo energije manj. Energija mlaja nas kliče, da pogledamo vase, odstranimo iz svojega sveta vse, kar tam nima mesta, z vizualizacijo jasno kreiramo svojo prihodnost. Čas mlaja je čas razpada starega in rojstvo novega. Ker je mlaj tik pred prehodom v novo leto, je energije zaključevanja in začenjanja v teh dneh še več.

Čez vikend bo Luna v znamenju drznega in optimističnega strelca, toda zaradi bližajočega se mlaja ne bo toliko energije kot običajno pri tej kombinaciji. Kljub vsemu se lahko naravnamo na optimizem in v svojem umu kreiramo želeno. V soboto bo Venera v kvadratu z Uranom, mi željni svobode, zabave, vznemirjenja. Luna bo ponovno povezala že separativni T-kvadrat in nam dala misliti, spodbujala naš idejni svet.

V ponedeljek in torek bo Luna v resnem kozorogu. Mlaj bo šele v ponedeljek zvečer, tako da bomo v ponedeljek še kar pasivni, brez prave energije, le močan občutek dolžnosti nas bo vodil, da naredimo, kar je treba. V torek, na zadnji dan leta, si bomo znali povedati, kaj nas je zabolelo, marsikaj predelati, premisliti. Tudi prehod v novo leto bo obarvan z energijami resnega kozoroga, toda v dokaj spodbudnih aspektih. Prehod prinaša mir, treznost, ideje in konstruktivno reševanje takih in drugačnih izzivov. Seveda to ne pomeni, da se ne moremo zabavati in iti v novo leto veseli, le zabave bodo bolj premišljene, fine, načrtovane, mi bolj urejeni in pod nadzorom.

Prvi dan novega leta

Prvi dan novega leta, sreda, je nakazan v nekoliko napornejših energijah, saj se Luna poveže z bližajočo se opozicijo Marsa in Plutona, ju na ta način aktivira, prinaša več jeze, nemira, sovraštva in napadalnosti. Najmočnejši vpliv bo v zgodnjih popoldanskih urah, takrat je potrebna večja previdnost na cesti in pri ravnanju z ostrimi in nevarnimi predmeti. Pozneje se energija sprosti, mi se z Luno v vodnarju odpremo, smo bolj družabni, lahkotnejši in povezovalni. Tudi v četrtek in petek bo Luna v vodnarju, tako se bo energija družabnosti nadaljevala. V petek imamo eksaktno drugo opozicijo Marsa in Plutona, družbeno so še vedno mogoče novice o agresiji in grozodejstvih. Na zasebni ravni se moramo v odnosih miriti, koristno je več telovaditi, presežek fizične energije se da sprostiti tudi s spolnostjo.

V petek Venera vstopi v ribi, zaradi česar bomo v naslednjih tednih v odnosih nekoliko mirnejši, spravljivi, v ljubezni romantični do nestvarni, v zadevah financ se bo treba paziti lahkovernosti. V ribe v petek pozno popoldne prestopi tudi Luna in nas pomiri, privede v harmonijo.