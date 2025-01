Taoistične prepovedi

V taoistični seksologiji je izjemno nerazumno, če imamo spolni odnos v določenih okoliščinah, saj ima lahko to posledice za človekovo zdravje in dobro počutje. Verjamejo namreč, da nam spolna dejavnost prinaša energijo, če jo pravilno izvajamo. Ker usmerja energijo v genitalni predel, je drugje medtem primanjkuje, porušeno ravnovesje lahko dodatno izčrpa že utrujeno ali bolno telo.

Hkrati taoisti verjamejo, da pusti spolni odnos človeka zelo odprtega in ranljivega za energije vesolja. Črpanje te energije je za nas načeloma koristno, a občasno lahko tudi poruši energijsko ravnovesje, zato velja biti previden. Prav tako odsvetujejo, da spočnete otroka, če je eden od staršev v tem času pijan ali alkoholik, izjemno utrujen, med bitkami – ne le v vojni, tudi če gre za boje za oblast, borbo v službi, družini, boj za preživetje, med orkanom, med sončnim zahodom, če je eden od staršev pod vplivom drog ali zdravil.

Bodoči starši naj v tem času zdravo jedo, pozitivno razmišljajo, so obdani z mirom in se dobro razumejo. Ko je čas za spočetje, naj si najprej privoščijo sproščujočo kopel, nato ustvarijo prijetno mirno okolje s svečami, kadili in dišavami. Ljubiti naj se začnejo pol ure po kopanju.