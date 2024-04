Retrogradni Merkur se bliža koncu, štiri astrološka znamenja si lahko oddahnejo

Čas retrogradnega Merkurja je namenjen premislekom, predelovanju in analiziranju stvari iz preteklosti. Takrat se odsvetuje nakup avtomobilov, telefonov, računalnikov in podpisovanje pogodb. Če se naštetemu ne moremo izogniti, večkrat preberimo pogodbo ali jo dajmo v branje nekomu, ki se na te stvari spozna. Po drugi strani pa je retrogradni Merkur idealen za to, da pogledamo nazaj, predelamo izkušnje in dokončamo stvari, s katerimi smo predolgo odlašali. Retrogradni Merkur ima na nekatera horoskopska znamenja večji, na nekatere pa manjši vpliv. Spletna stran index.hr razkriva, katera znamenja si lahko zaradi njegovega zaključka, ki se bo zgodil 25. aprila, končno oddahnejo.

Dvojčka

Dvojčki od vseh znamenj retrogradni Merkur najbolj intenzivno občutijo. Konec tega obdobja jim prinese izboljšave pri komunikaciji z drugimi. V času retrogradnega Merkurja imajo namreč lahko težave z njo. Imajo lahko nesporazume z bližnjimi, pa tudi zmedo pri načrtih.

Tehtnica

Za tehtnice so lahko medosebni odnosi v času retrogradnega Merkurja občutljivi. Ob zaključku tega obdobja se jim zmanjšajo napetosti in izboljšajo odnosi s sodelavci in partnerji.

Bik

Retrogradni Merkur lahko bikom prinese težave v financah, pa tudi pri osebnih vrednotah. Z zaključevanjem retrogradnega Merkurja se jim finančni pretresi začnejo počasi umirjati. Zdaj bo zanje nastopil čas, da uredijo svoje denarne zadeve in načrtujejo prihodnje naložbe.

Strelec

Strelci so se lahko med retrogradnim Merkurjem počutili, da v določenih stvareh (npr. v karieri in izobraževanju) zaostajajo. Z zaključkom težavnega obdobja pa se jim bo lahko zgodil pospešek v poklicnem razvoju in izobraževanju. Zdaj bodo lahko začeli nove projekte ali pa se naučili novih veščin.