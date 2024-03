Prihaja retrogradni Merkur. Pozor, naj ne spodbuja napadalnosti

Merkur je vstopil v senco že 19. 3., nazaj se obrača v noči na 2. 4., in sicer na 27. stopinji ovna, in potuje po že prehojeni poti vse do 25. 4., do 15. stopinje, iz sence izstopi 13. 5. Kot vedno je čas retrogradnega Merkurja namenjen premislekom, predelovanju, analiziranju stvari iz preteklosti. V ovnu nas spodbuja, da povemo zamolčane besede, se izrazimo bolj pristno, iskreno. Lahko da bo, kar imamo povedati, koga bolelo, vendar je nujno, da damo iz sebe. Velja tudi obratno, da lahko pride do nas kdo, ki nam nečesa ni povedal, a bo zdaj s to zgodbo bolj odprt in se bo lažje izrazil, a nas bo prizadel.

Merkur v ovnu pri retrogradnosti ne bo delal toliko zmede kot običajno. Še vedno nam bo dan oster razum, so pa mogoče prehitre, premalo predelane, premišljene besede in odločitve.

Iskrenost lahko prinese tudi bolečino, a če se odločimo iti skoznjo, imamo možnost zrasti, predelati.

Kot vsak retrogradni planet bo tudi Merkur trikrat potoval po istih stopinjah in se pri tem trikrat srečal s Kironom. Slednji je v zadnjih mesecih aktualen, saj je bil v dolgi konjunkciji s severnim luninim vozlom in ga bomo imeli v konjunkciji s sončevim mrkom. Tako lahko tri Merkurjeve konjunkcije s Kironom (20. 3., 15. 4. in 7. 5.) obudijo teme, vezane na drugačno holistično zdravljenje, nas silijo, da izrazimo, povemo svoje rane, bolečine, svojo človečnost. Na zelo globoki ravni se človeštvo zdravi, predvsem zdravi svojo agresivnost, a tudi prodornost, avtentičnost, instinkte.

Kot kultivirana bitja smo potlačili svoj živalski temelj in si s tem zadali bistveno rano, zaradi katere ne znamo več slišati telesa in modrosti prednikov, zaradi tega nehote uporabljamo razum v škodo človeštvu, ne le korist. Biti človek je biti tudi del Zemlje, živalskega sveta, ne le kultivirano bitje razuma. Poleg Merkurjeve trikratne konjunkcije bo s Kironom tvorilo konjunkcijo tudi Sonce 8. 4. in nato Venera 21. 4., po obratu pa še Mars 29. 5. Tako bo v teh tednih res veliko pozornosti na energiji notranjega zdravitelja, ki je sposoben samozdravljenja, šele ko sprejme svojo temeljno človeško ranljivost.

Merkur se obrača nazaj v noči na 2. 4. FOTO: Maximusnd/Getty Images

Merkur pride v konjunkcijo s Soncem 12. 4. Takrat bomo bolje razumeli zaplete in lekcije, ki nas jih tokratni retrogradni Merkur uči. Od tam dalje bo lažje voditi svoj korak in bolj zavestno predelati izkušnje.

Kot vedno, ko je Merkur retrograden, odsvetujemo nakupe avtomobilov, telefonov, računalnikov in podpise pogodb. Če se slednjemu ne morete izogniti, večkrat preberite pogodbo ali jo dajte v branje nekomu, ki se na te reči spozna.

Še vedno nam bo dan oster razum, so pa mogoče prehitre, premalo predelane, premišljene besede in odločitve.

Je pa retrogradni Merkur idealen za to, da pogledamo nazaj, premislimo, predelamo izkušnje in dokončamo stvari, s katerimi smo predolgo odlašali.

Tokratni Merkur kliče k iskrenosti. Ta lahko prinese tudi bolečino, vendar če se odločimo iti skoznjo, imamo možnost zrasti, predelati, tako bodo odnosi lahko dolgoročno boljši.