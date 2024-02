Ta 4 znamenja bodo v marcu našla srečo, enega čaka nova ljubezen

Ribe

To je sezona rib in čas je, da zasijejo! Prihaja čas, da se osredotočite nase. Vzemite si čas za razvajanje v tej rojstnodnevni sezoni. Potrebujete sprostitev in polnjenje baterij. Počutili se boste še posebej povezani in čustveno odprti, kar lahko pritegne nove ljubezenske interese ali poglobi obstoječe odnose. Intuicija vam lahko pomaga pri sprejemanju pametnih denarnih odločitev. To je dobro obdobje za vlaganje v ustvarjalne projekte. Duševno in čustveno zdravje mora biti v središču pozornosti. Vadba pozornosti in meditacija vam lahko koristita.

Bik

Sezona rib odpira vrata domišljiji in sanjam. To je čas, ko boste morda čutili močno potrebo po pobegu od vsakdana. Odklop boste iskali v umetnosti, meditaciji ali z načrtovanjem potovanja. Vaša finančna intuicija bi lahko bila močnejša, zato bodite pozorni na instinkte, ki vam pravijo, kdaj je pravi čas za naložbo ali varčevanje. Čustvene povezave se poglabljajo in vaša sposobnost empatije raste, zaradi česar ste odličen prijatelj in partner. Lahko se vam odprejo vrata v presenetljiv nov začetek.

Rak

Sezona rib je za rake kot vrnitev domov. To je obdobje, ko bo vaša naravna intuitivnost na vrhuncu, kar vam bo omogočilo, da se globlje povežete s svojimi občutki in občutki okolice. Izkoristite idealen čas za rast in zdravljenje, bodisi z introspekcijo, duhovnimi praksami ali celo umetniškim izražanjem. Pričakujete lahko povečano empatijo do drugih, kar vam lahko prinese globlje povezave s prijatelji in družino.Tudi sezona rib lahko odpre vrata novim romantičnim začetkom ali poglobi obstoječe odnose. Poslušajte svoj notranji glas; on bo vaš najboljši vodnik skozi to čustveno bogato obdobje. Vaša globina bo odmevala z energijo rib, prinesla harmonijo v osebne odnose in potencial za nove romantične začetke.

Imeli boste dobro priložnost za pregled finančnih načrtov s poudarkom na varnosti in varčevanju. Možni so nepričakovani finančni dobički. Ko gre za zdravje, je pomembno, da ne zanemarite svojih potreb. Čas je, da poskrbite zase in najdete ravnovesje.

Škorpijon

Obdobje rib vam prinaša priložnost za globoko čustveno potapljanje. To je čas, ko boste morda začutili močno povezanost s svojim notranjim svetom, pa tudi povečano sposobnost empatije do drugih. Vaša intuicija je lahko bolj izrazita, kar vam omogoča lažje branje med vrsticami in razumevanje neizrečenih občutkov.

Vaša ustvarjalnost in navdih bosta povečana, kar vam ponuja priložnost za raziskovanje novih umetniških ali duhovnih poti. Čustvene povezave, zlasti romantične, lahko postanejo intenzivnejše z globljim razumevanjem in povezanostjo.

Obstaja možnost močne, globoko ljubezenske avanture. Obdobje je primerno za celjenje starih ran. Na poslovnem področju vam lahko intuicija pomaga odkriti nove priložnosti za zaslužek. Vendar ne pozabite, da ni pravi čas za tveganje, bodite previdni.

Kar zadeva zdravje – tako fizično kot psihično – naj bo vaša prioriteta. Dobili boste priložnost za razstrupljanje in obnavljanje energije.