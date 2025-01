Svetlobne duše pomagajo planetu

Pokojna regresoterapevtka Dolores Cannon je delala z več tisoč strankami in izdala 17 knjig o preteklih življenjih, Nezemljanih, življenju na drugih planetih, življenju ob Jezusu in pomenu Nostradamusovih prerokb …

Piše, da so se na Zemlji utelesili trije valovi svetlobnih duš – prostovoljcev, da bi pomagali pri dvigovanju njene frekvence. Ko so se duše prvega vala utelesile tu, so bile presenečeni nad nasiljem, jezo, sovraštvom, ki vlada na našem planetu, veliko se jih ni moglo prilagoditi in jih je poskušalo narediti samomor.

Drugi val je prišel v tridesetih, udobneje jim je v svojih telesih in to so tisti, ki prinašajo luč na planet in v svojo okolico. Tretji val so sedanji do tridesetletniki, ki imajo veliko znanja o tem, kaj se dogaja. Njihova največja težava je, da jih ljudje ne razumejo in jim postavljajo različne diagnoze motenj pozornosti. Hkrati je dejala, da prihaja tudi veliko duš, ki so živele že na Atlantidi.