Štirje najbolj zanesljivi astrološki znaki

Vseeno je, ali iščete prijatelja, ki vam bo vedno stal ob strani ali parterja, ki se bo trudil, da vas ne bi razočaral, dobro je vedeti, kako na zanesljivost nekoga vpliva njegov astrološki znak.

Astrlotalk pravi, da se je na štiri od dvanajstih vedno mogoče zanašati. In ti štirje so:

Bik

Biki slovijo po stabilnosti in zanesljivosti. Osebe, rojene v tem znaku premorejo izjemen čut za odgovornost in če nekaj obljubijo, obljubo držijo. Če je nekdo v stiski, mu brez pomisleka pomagajo in ko se za nekaj odločijo, od odločitve ne odstopajo.

S svojim praktičnim pristopom do življenja in močno delavno etiko so nepogrešljiva pomoč v vsaki, še tako težki situaciji.

Naj gre za zadolžitve na delu ali podporo, ki jo potrebuje prijatelj, bik je vedno tisti, ki bo svoje moči usmeril v to, da bo vse rešeno in da bo rešeno pravočasno.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Devica

Naslednja na seznamu je devica. Rojeni v tem ozvezdju so znani po tem, da veliko pozornosti namenjajo podrobnostim in da k življenju pristopajo metodično.

Oni ničesar ne prepuščajo naključju, stremijo k redu in organizaciji ter zanesljivo opravljajo vse naloge, ki jim jih naložijo drugi ali si jih zadajo same.

Ob tem nikoli ne pomišljajo, ko je treba nekomu pomagati. Naj si bo s konkretno pomočjo ali z nasvetom.

Zaradi analitičnega uma in praktičnega pogleda na življenje so device zanesljivi in zaupanja vredni partnerji, sodelavci ali prijatelji.

Kozorog

Ambiciozni kozorogi prav tako kot biki in device slovijo po zanesljivosti. V tem znaku rojeni posamezniki so disciplinirani in odločni.

K življenju pristopajo z zvrhano mero odgovornosti, osebam, ki jim veliko pomenijo, vselej krijejo hrbet in vedno pomagajo pri takšnih ali drugačnih izzivih.

Njihova pregovorna predanost, disciplina, občutek za sočloveka in moč so kvalitete, zaradi katerih so kozorogi neprecenljivi tako z vidika osebnih kot poslovnih odnosov.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Rak

In nazadnje še raki. Skrbniki zodiaka, čustveni posamezniki, ki so izjemno zvesti in zanesljivi.

Raki bi za osebe, ki jih imajo radi, storili vse, poskrbeli za njihovo udobje, ugodje, tolažbo, kadar je na mestu in pomoč, če jo nekdo potrebuje.

Rojeni v tem znaku ne pomislijo dvakrat, ko vidijo človeka v stiski.

Sočutje in nežna duša sta tisti, ki jih krasita in zaradi katere so raki tako zelo zanesljivi.