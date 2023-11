Naj vam horoskop pomaga izbrati najboljša darila za posamezne astrološke znake

Praznično obdarovanje je vredno načrtovati vnaprej in marsikdo že ve, s čim bo obdaril najbližje. A če se je pri komu zataknilo in res nimate ideje, kaj mu položiti pod smrečico, mu namenite dar, ki ga bo, glede na astrološki znak, najbolj vesel. Namige prinaša Miss7.

Oven

Trenutno so rojeni v tem znamenju povsem osredotočeni na kariero in na samopodobo.

Zato so izdelki, ki jim bodo lajšali delo, načrtovanje ter skrb zase kot nalašč zanje: lep rokovnik z lepim pisalom, aparat za kavo za dolge dneve v pisarni ali električna zobna ščetka so za ovne letos idealna izbira.

Bik

Bikom vlada planet lepote Venera. Oni imajo zato radi lepe stvari, ki pa morajo hkrati biti tudi uporabne: šik torbica (ali torba) svilene blazine, ki bodo razvajale njihove lase, krema, ki jim je posebej pri srcu ali priljubljena dišava.

Ker so tudi biki trenutno v obdobju, ko na veliko gradijo kariero, bo tudi zanje dobrodošlo darilo lep rokovnik.

Dvojček

Vsi vemo, da imajo dvojčki nešteto interesov in da je njihova pozornost razpršena na mnoge stvari. Prav zato jim ni ravno lahko kupovati daril. Kajti danes jih zanima eno, jutri nekaj povsem drugega.

Njim je najboljše podariti izkušnjo: kratko ali daljše potovanje, izlet, obisk gledališča ali bon za razvajanje v SPA centru.

Rak

Generično darilo raka ne bo razveselilo. On bo najbolj vesel nečesa, kar mu je posebej pisano na kožo.

Če nima te ideje, se malce ozrite po njegovem domu in skušajte iz njega izbezati namig, kaj bi mu najbolj odgovarjalo v smislu topline doma: kakšna vajina skupna fotografija v okvirju, ličen čipkast prt, doma narejena odeja ali umetniško delo nekoga, ki ga ceni.

Prav bo prišel tudi kakšen kristal. Kajti raki majo nadvse radi okultne stvari.

Ste skrivaj že začeli zbirati ideje za darila? FOTO: Depositionphoto

Lev

Levi so rojeni, da so zvezde in da sijejo, zato jim podarite nekaj opaznega in sijočega, ne nujno tudi uporabnega.

Nakit, vpadljivo okrasje za lase ali kaj podobnega jim bo na usta pričaralo nasmeh.

Ker so trenutno v obdobju, ko se osredotočajo zlasti na svojo zvezo, jih lahko razveselite tudi s kratkim ali daljšim oddihom za dva.

Devica

Največje darilo za device je znanje. Zato rojenega v tem znaku razveselite s posebno izdajo knjige, z jezikovnim tečajem, z ličnim organizatorjem ali s praktičnim pisarniškim pripomočkom.

Tehtnica

Tehtnice so najelegantnejše znamenje horoskopa, zato jim podarite nekaj lepega.

Če nimate nobene ideje, izberite nekaj, s čimer bodo lahko eksperimentirale s svojim videzom ali poglobile znanje o umetnosti, glasbi, filmu ali književnosti.

Škorpijon

Rojeni v tem znaku so po naravi intuitivni in globoki, trenutno pa prav posebej nostalgični in sentimentalni. Zato jim podarite nekaj iz srca, nekaj, kar ste izdelali sami in nekaj, s čimer bodo lahko polepšali dom, se razvajali ali posladkali.

Poudarek je na nekomercialnem in osebnem pridihu.

Praznično obdarovanje je vredno načrtovati vnaprej. FOTO: Depositionphoto

Strelec

Specifičen predlog za strelca se glasi: sončna očala.

Oni namreč uživajo v zunanjih aktivnostih (naj bodo zimske ali poletne), zato dobrih sončnih očal za avanturistične strelce nikoli ni preveč.

Ker strelci cenijo tudi druženje, jim lahko podarite nekaj, kar bodo lahko uporabljali skupaj s prijatelji.

Kozorog

Kozorogi vedno kvantiteto postavljajo pred kvaliteto. V letu, ki prihaja, bodo prav posebej osredotočeni na svoj status in ugled.

Za njihovo darilo ni treba zapraviti ogromno denarja, podarite jim kakšen kos modnega nakita, ruto ali drug modni dodatek, s katerim bodo očarali na naslednjem poslovnem sestanku.

Če se je pri komu zataknilo in res nimate ideje, mu namenite dar, ki ga bo glede na astrološki znak najbolj vesel. FOTO: Depositionphoto

Vodnar

Posebnež zodiaka (v pozitivnem smislu), zato mu je najbolje podariti nekaj, kar sovpada z njegovim neobičajnim hobijem. Ne glede na to, kakšen ta je, z njim povezanega darila bo vesel, saj mu bo sporočalo, da ga razumete, podpirate in tudi dobro poznate.

Ker se trenutno veliko posvečajo tudi samopodobi, bodo vodnarji veseli tudi darila, ki jim bo malce pomagalo pri eksperimentiranju z videzom.

Ribi

Nekaj sladkega je vedno dobra izbira za ribe. Tudi dišeča sveča, tople nogavice ali dobra knjiga se morda zdijo klišejske ideje, a bodo razveselile nekoga, ki je rojen v tem znaku.

Ribe cenijo takšna darila in znajo uživati v njih.