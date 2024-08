Spremenite navade: Vsi smo odvisni od njih, postanejo lahko nevidni okovi

Morda ste se kdaj vprašali, zakaj vztrajanje pri določenih navadah uvrščamo med človeške slabosti. Vsi smo do neke meje odvisni od njih – in pri tem ne gre samo za prenajedanje ali uživanje prepovedanih snovi, čeprav lahko slabe navade vključujejo tudi zasvojenost. Nekateri ljudje imajo navade, ki jim krojijo življenje, zato vedno delujejo na enak način, medtem ko imajo drugi le malo navad; težava z navadami je, da postanejo nevidni okovi. »Ne morem na zabavo, ker ob četrtkih zvečer vedno nakupujem z mamo.« Vam te besede zvenijo znano? Dobro je, da stvari vedno naredite, a občasno le opravite kaj drugače, pravijo psihologi! Morda vas tisto, kar vedno delate, zadržuje od tistega, kar bi lahko bili.

Razumevanje navad nam pomaga, da v določenih okoliščinah uspevamo, se bogatimo in izogibamo stresnim situacijam ali skušnjavam. Ali morda mislite, da uživate preveč alkohola? V tem primeru se lahko zavedno odločite, da boste manj časa namenili dejavnostim, ki vključujejo slabo navado: »Vedno si privoščim kozarec vina, ko pridem iz službe, in, glej, že je steklenica prazna.« Zakaj ne poskusite piti čaja ali polovične buteljke vina? Ali poskrbite, da pridete domov pozneje?

Razvoj čustvene inteligence vključuje spreminjanje navad in vedenja, razvijanje novih sposobnosti in navad. Terapevti pravijo, da nekaj postane navada, ko to ponovimo enaindvajsetkrat, zato nam pridobitev novih, boljših navad vzame samo tri tedne časa, če stvar ponovimo enkrat vsak dan.