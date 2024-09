Sprejmite vsa čustva

Strokovnjaki pravijo, da ni res, da so nekatera čustva pozitivna in druga negativna. Strah šteje za negativno čustvo, a nas lahko aktivira, da uidemo nevarnosti. Morda jih delimo na dobra in slaba, ker na račun prijetnejših nočemo izkusiti manj prijetnih, a ima vsako čustvo vrednost in pomen.

Ljubezen, strah, gnus, sočutje in vse, kar nas ves čas preplavlja, obujajo v nas čustva. V resnici ni razlike med njimi. Vsa so izraz ali odlika naše osebnosti in jih, odvisno od okoliščin, poveličujemo ali zatiramo. Za različna psihična in telesna počutja je pogosto odgovorno nihanje energije. Vsi doživljamo dneve, ko se nam nič ne zdi pretežko, življenje teče mirno in lahko se soočimo s skoraj vsem, kar nam prinese. Potem pridejo dnevi, ko nam je celo vstati iz postelje pretežko. Zdi se, kot bi se vse zarotilo proti nam, in vse gre narobe. Bistvo shajanja s slednjim tiči v prepoznavanju in sprejemanju lastnih čustev.

Pustite čustvom prosto pot. FOTO: Chepko/Getty Images

Prvi korak

Težimo k 'dobrim' čustvom, kot so ljubezen, sočutje, vznesenost in zadovoljstvo, zanikamo slaba, kot so jeza, strah, poželenje, sovraštvo. To ni prav, kajti 'slaba' čustva so samo simptomi blokad v telesu ali pomanjkanja energije. Če te ignoriramo ali potlačimo, bodo postale močnejše. Brez padcev ne znamo ceniti vzponov. Tako kot vodi moramo tudi energiji pustiti, da prosto teče – če tekočo vodo poskušamo ujeti v steklenico, bo začela na vrhu iztekati. Če čustva potlačimo, nekega dne privrejo na dan in nas zgrabijo, pogosto okrepljena, ko najmanj pričakujemo.

Prvi korak pri sprejemanju in upravljanju čustev je, da prekinemo razlikovanje med dobrimi in slabimi čustvi. Recimo, da vas je do solz ganil prizor ob gledanju filma ali branju knjige. Dogajanje se vas je dotaknilo in vam dovoljuje prost pretok energije, a je hkrati dovolj ločeno od vas, da si ga dopustite.

Čustvo, ki ga izkusite, je posledica navala energije, ki je do takrat skrita mirovala. Če ste podoživeli izkušnjo s t. i. slabimi čustvi, ste lahko srečni, ker se iz tega lahko veliko naučite. Če se niste, se naslednjič odprite prihajajočemu čustvu, dokler ne začutite, da ste se vanj potopili in se mu prepustili – ne glede na to, kako boleče zna biti. Izkušnja vas obogati in enako izpolni, kot bi vas preplavila dobra čustva.

Medtem ko gledate film, se prepustite dogajanju, a ohranjajte zavedanje sebe. Nato pustite, da vas preplavijo čustva. Tako boste sposobni gledati na pretekle dogodke nepristransko in znali uporabiti izkušnje in čustva, ki vas zdaj ovirajo.

Najprej si boste morali zavestno pomagati, da se boste zavedali situacije, v kateri se boste prepustili čustvom, ki se nabirajo v vas, ter se potruditi, da jih boste izkusili. Sčasoma se bo to zgodilo spontano in izkušnja bo postala lahkotnejša, dokler ne bodo čustva skoraj zbledela, a se jih boste še vedno zavedali. Dokler jih skrivate pred svetom, jih namreč skrivate tudi pred sabo.