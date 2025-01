Spoznajte, da ste brezmejni

Ljudje imamo vse možnosti in predispozicije za to, da sami ustvarjamo svoje življenje. V življenju namreč ne dobimo tega, kar si želimo. Tudi tega ne, kar si zaslužimo. V življenju dobimo to, kar smo, ker naša osebnost ustvarja našo osebno resničnost – naše življenje. Našo osebnost sestavljajo naše misli, naša dejanja in čustva. Zato bodimo svoja nova misel! Dr. Joe Dispenza pravi: »Ste večji, kot si mislite. Močnejši, kot si predstavljate. In bolj brezmejni, kot ste si kdaj upali sanjati.«

Mi smo kreatorji svojih življenj. Svoje življenje lahko kreiramo natanko tako, kot ga želimo živeti in izkusiti. Ko postanemo mojstri svojih čustev, postanemo mojstri kreacije. Ko obvladamo čustva, začnemo kreirati. Če si želimo spremeniti življenje, se moramo spremeniti sami – preseči vpliv okolja, svojega telesa, časa. Ne vizualizirajmo vsega tega, postanimo to. Pozitivno razmišljanje ni dovolj – treba je spremeniti občutek. Brezmejni namreč postanemo tako, da pokažemo pogum, ko so vsi v strahu; ko so vsi v pomanjkanju, je čas, da dajemo. Ko vsi obsojajo, izkažemo sočutje. Ko so vsi v paniki, ostanemo mirni in v svojem centru.