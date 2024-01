Spoprijateljite se s svojimi mislimi

OBRNITE svoj način razmišljanja in preglejte, kaj se dogaja v vaših mislih. Razumeti morate, zakaj sprejemate določene odločitve, od kod izvirajo in kaj jih spodbuja. Zakaj ste na ravni duše izbrali izzive, s katerimi se spopadate. Razumeti morate, da lahko misli delujejo na realni svet, da so živa stvar in kako lahko vplivajo na vas. Ko mislite na svoje telo, vaše misli ustvarjajo odzive. Ko naročite svoji roki, naj se premakne, se bo premaknila. Ko si rečete, da boste hodili, hodite. Ko si sporočite, da boste govorili, spregovorite. Tako vplivate na vse svoje čute.

Misel je vključena v vaše delovanje v tej dimenziji, je srčika energijskega telesa, tako kot je fizično telo struktura tistega, kar dojemamo kot sebe. Misli vas oblikujejo z načinom, kako mislite in kako jih predelujete, so most med zavestjo in zunanjim svetom, prek njih se nato izražate s hojo, govorom in telesnimi gibi. Naredite študijo svojih misli – poglejte jih kot veje, liste in deblo drevesa. Poglobite se v njihove korenine in poglejte, od kod izvirajo. Našli boste točko, kjer so se začele. Vprašajte se, kako to in zakaj tako razmišljate. Secirajte svoje misli. Ne glejte njihovega sporočila in tega, na kaj mislite. Osredotočite se na proces, dinamiko in mehanizem za njimi. S tem boste osvobodili večji proces, ki jih sproža, in če je negativen, ga boste lahko spremenili.